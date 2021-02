Pandemia pode antecipar decisão sobre moeda digital, diz vice do BC do Canadá

Vice-presidente do Banco Central do Canadá, Timothy Lane afirmou nesta quarta-feira que a pandemia pode fazer com que a instituição decida mais cedo do que o antecipado sobre a eventual adoção de uma moeda digital no país. Em discurso, Lane lembrou que a digitalização da economia era um processo já em andamento, mas que ganhou fôlego no contexto de restrições à mobilidade.

Lane disse que ainda não há uma conclusão definitiva sobre o tema, mas que o BC acelerou preparativos para uma eventual moeda digital, com garantias da instituição, como outros bancos centrais pelo mundo têm feito.

Para Lane, criptomoedas como bitcoin não poderão se tornar “o dinheiro do futuro”, já que são métodos “falhos”, que permitem transações ilícitas como lavagem de dinheiro, e ainda com poder de compra “selvagemente instável”.

