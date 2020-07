++ Pandemia atingiu ‘platô’ no Brasil, diz OMS ++

SÃO PAULO, 17 JUL (ANSA) – A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (17) que a pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 no Brasil atingiu o “platô”, ou seja, quando os novos chegam a um patamar estável, embora ainda alto. “O crescimento no Brasil não é mais exponencial, ele atingiu o platô”, disse o chefe do setor de emergências da OMS, Michael Ryan, em coletiva de imprensa virtual. Ainda assim, ele alertou que “não há absolutamente nenhuma garantia” de que os novos casos diminuirão “por si só”. (ANSA)

