Pandemia atingiu ‘platô’ no Brasil, diz diretor da OMS

SÃO PAULO, 17 JUL (ANSA) – A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (17) que a pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 no Brasil atingiu o “platô”, ou seja, quando os novos casos chegam a um patamar estável, embora ainda alto.

“O crescimento no Brasil não é mais exponencial, ele atingiu o platô”, disse o diretor-executivo do programa de emergências da OMS, Michael Ryan, em coletiva de imprensa virtual.

Ainda assim, ele alertou que “não há absolutamente nenhuma garantia” de que os novos contágios diminuirão “por si só”.

“Existe uma oportunidade agora para o Brasil empurrar a doença para baixo”, declarou.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, a semana passada teve a primeira diminuição nos novos casos em relação à anterior desde o início da pandemia: foram 262.846 contágios entre 5 e 11 de janeiro, contra 263.337 nos sete dias anteriores – as estatísticas não levam em conta a subnotificação que caracteriza a crise no Brasil.

Já o número de novos óbitos tem se mantido em um patamar pouco superior a 7 mil por semana desde meados de junho. Até o momento, o Brasil soma pouco mais de 2 milhões de pessoas infectadas e cerca de 76,7 mil mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.

A maioria dos países que conseguiram controlar a pandemia, especialmente na Europa, começou a relaxar as medidas de confinamento apenas depois de suas curvas terem saído do “platô”, como a Itália, que ainda não experimentou uma possível “segunda onda” de contágios. (ANSA)

Veja também