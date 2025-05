Panamby Capital: China ganha nova ordem econômica global de presente dos EUA

A China é a grande vencedora do desarranjo global proporcionado pela taxação determinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira, 2, pela Panamby Capital. “Há anos os chineses buscam estabelecer uma nova ordem econômica global, e a ganhou de presente”, considerou a instituição.

Para a asset management, com o “atentado” às instituições americanas e ao rule of law, os países asiáticos estão se alinhando à gravidade da atração chinesa. Vários outros blocos, como Europa e América Latina, segundo o texto, terão o mesmo destino, mesmo que seja com menor intensidade.

A primeira leitura de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estado Unidos no governo Trump caiu ao ritmo anualizado de 0,3% no primeiro trimestre de 2025 ante previsão de alta de 0,1%. Conforme o republicano, o dado reflete ainda as políticas do governo de seu antecessor, Joe Biden. Para a Panamby, no entanto, houve antecipação generalizada de compras, procurando-se evitar a alta de preços pelo impacto das tarifas e espera-se forte desaceleração a partir dos próximos dois meses.

De modo genérico, conforme a asset, mercados emergentes se beneficiaram desse movimento de fuga dos ativos americanos, bem como em outros países desenvolvidos, onde moedas japonesa e suíça se valorizaram bastante. “Nesse ambiente, os EUA tendem a perder mais e o resto do mundo perde menos, mas o resultado final é ruim para todos”, consideraram os analistas da instituição.

Além disso, para países mais pobres e para os mais dependentes da relação com Estados Unidos, pode ser muito “dolorido”. “A conclusão é que muito ainda está por vir e a Panamby Capital sugere manutenção em liquidez para aproveitar as oportunidades que surgirão com essas mudanças geopolíticas e fugir dos ativos americanos.”