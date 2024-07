Panamá retira seus diplomatas da Venezuela e põe relações bilaterais ’em suspenso’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 14:25 Para compartilhar:

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, anunciou, nesta segunda-feira (29), a retirada de seus diplomatas da Venezuela e pôs “em suspenso” as relações com Caracas, após a questionada reeleição de Nicolás Maduro.

“O governo do Panamá anuncia a retirada do corpo diplomático da Venezuela e coloca em suspenso as relações diplomáticas enquanto não for realizada uma revisão completa das atas e do sistema de informática do escrutínio da votação que permitam conhecer a genuína vontade popular”, disse Mulino em coletiva de imprensa.

jjr/fj/mr/aa/dd/mvv