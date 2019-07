Pan: Brasil vence no vôlei de praia e estreia no squash e boliche

O segundo dia de Jogos Pan Americanos teve o Brasil mantendo sua invencibilidade no vôlei de praia. Também teve Brasil na quadra de squash e na pista de boliche. No fim da noite, as meninas do handebol retornarão à quadra em busca da segunda vitória na competição.

Boliche – masculino

No primeiro dia da classificatória das duplas masculinas de boliche, os brasileiros Marcelo Suartz e Bruno Costa terminaram na 13ª colocação entre as 16 duplas participantes. Foram ao todo seis jogos, e o Brasil totalizou 2.359 pontos, bem distante dos três primeiros colocados: Porto Rico (2.919 pontos), Estados Unidos (2.688) e México (2.681).

A dupla brasileira volta a competir no , às 18h (horário de Brasília): serão mais seis jogos antes da definição dos medalhistas de duplas. As disputas individuais também acontecerão no .

Vôlei de praia

Masculino

Um dia após a vitória sobre a Costa Rica, a dupla brasileira assegurou a vitória consecutiva. Oscar Brandão e Thiago Dealtry derrotaram por 2 sets a 0 os uruguaios Maurício Vieyto e Marco Cairus, após uma hora e meia de partida. O segundo triunfo na fase de grupos, consolidou o Brasil na liderança do grupo C e se venceram o terceiro jogo amanhã (26), contra Cuba, garantem vaga direta para as quartas de final.

Diferentemente da partida tranquila na estreia contra os costarriquenhos, Oscar e Thiago começaram atrás no placar contra a dupla uruguaia, que botou pressão e chegou a abrir 6 a 2 no primeiro set. Mas aos poucos os brasileiros equilibraram o jogo e retomaram o ínio do set, até fecharem a parcial em 21 a 16. No set seguinte, a dupla verde e amarela controlou o ritmo do início ao fim: ganhou o set por 21 a 14 e selou a vitória seguida pelo placar de 2 sets a 0. Oscar anotou 13 pontos em ataques e um no saque. O parceiro Thiago também fez 14 pontos: oito em ataques e seis em bloqueios.

A dupla brasileira volta à quadra amanhã, às 15h (horário de Brasília), contra os cubanos Sérgio Gonzalez e Luis Reyes. Será a última partida da primeira rodada da fase grupos. Se vencer, os brasileiros avançam direto para as quartas de final.

Feminino

Ângela Rebouças e Carol Horta venceram mais uma vez no Pan Americano. Depois de uma vitória fácil na primeira rodada contra as Ilhas Virgens, foi a vez de enfrentar as chinelas. As adversárias de ofereceram mais dificuldade, mas não evitaram a derrota por 2 a 0 para o Brasil, parciais de 21 a 16 e 21 a 19. As próximas adversárias, pelo grupo C, são as mexicanas.

A dupla brasileira começou arrasadora. Abriu 4 a 0 antes das adversárias começarem a pontuar. As brasileiras cometiam poucos erros e em poucos minutos a vitória no primeiro set já parecia garantida. A vitória, de fato, veio, mas não sem uma breve reação da dupla chilena. Maria Mardones e María Rivas começaram a melhorar no ataque e também na defesa.

E esse desempenho chileno se manteve no segundo set, mais equilibrado. As chilenas chegaram a passar à frente nos primeiros pontos, mas Ângela e Carol tiveram a virtude de manter a tranquilidade, mesmo com a melhora das adversárias e diante dos próprios erros, incomuns no primeiro set. A dupla brasileira voltou à frente do placar e teve tranquilidade para fechar o jogo.

Squash

Individual masculino

O segundo dia de competições em Lima também teve reveses: o Time Brasil deu adeus à disputa de medalhas no Squash individual masculino. Na partida de estreia o catarinense Pedro Mometto perdeu para o canadense Shawn Delierre, por 3 sets a 1.

A outra derrota logo na estreia foi de Diego Gobbi, atual campeão brasileiro e número um no ranking nacional: ele foi eliminado depois de perder por 3 sets a 2 para o guatemalteco Júnior Franco, por 3 sets a 2.

Dupla masculina

O Brasil acabou derrotado também na partida de duplas, realizada às 17h. Diego Gobbi e Pedro Mometto perderam para os colombianos Andrés Herrera e Juan Camilo Vargas, por 2 a 0, parciais de 11-3 e 11-2.

Boliche – feminino

O Brasil também estreou no boliche feminino de duplas. Stephanie Martins e Roberta Rodrigues jogam neste momento a primeira série. Um bom desempenho é importante para chegar à série, marcada para amanhã (26), com boas chances de medalha.

Handebol – feminino

Ainda , a seleção brasileira feminina de handebol volta à quadra para sua segunda partida no Pan de Lima. As brasileiras enfrentam o Canadá às 22h30 em busca da segunda vitória no torneio. (24) à noite, a seleção brasileira venceu Cuba por 29 a 20.