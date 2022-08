Palpites: São Paulo x Ceará, quarta-feira (03/08) as 19H15

Da Redação 03/08/2022 - 16:53 Compartilhe

O confronto mais esperado das quartas de final da Copa Sul-Americana é brasileiro. O São Paulo enfrenta o Ceará, que teve 100% de aproveitamento na primeira fase e despachou o The Strongest. O Tricolor é favorito na chance dupla, mas o Vovô pretende incomodar, com a velocidade de Mendoza e companhia.

– O São Paulo é favorito para balançar a rede no confronto de ida das quartas de final. O estádio estará em peso apoisando o São Paulo, que pressiona e encurrala até adversários mais experientes, como Palmeiras e Corinthians. A tendência, portanto, é de primeiro gol para os mandantes na quarta-feira.

– O São Paulo tem um dos melhores ataques do país, com triangulações rápidas, chegadas de meias e boa presença de Calleri no alto. Por conta disso, é difícil imaginar o Tricolor passando em branco no confronto. Já o Vozão tem um dos melhores contra-ataques do país, está muito confiante na Sul-Americana e deve vazar a zaga tricolor.

