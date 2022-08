Palpites: Atlético-MG x Palmeiras, quarta-feira (03/08) as 21h30

Da Redação 03/08/2022 - 15:13 Compartilhe

Atlético-MG e Palmeiras começam a disputa das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (03/08). Os clubes se enfrentam no Mineirão, às 21h30, e iniciam a disputa para estar entre os quatro melhores em 2022.

Veja os principais palpites para o jogo:

– Repetindo a semifinal da Libertadores de 2021, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam desta vez nas quartas de final e com algumas novidades. O Galo começa a decidir o confronto em casa e não existe mais o critério do gol fora de casa na competição.

Em uma temporada instável, o Atlético contratou novamente o técnico Cuca, com o intuito de retomar o desempenho da temporada passada. Por jogar no Mineirão lotado, o time mineiro é favorito nessa chance dupla.

O duelo promete ser muito equilibrado, afinal o Palmeiras de Abel Ferreira, bicampeão consecutivo da Libertadores, tem uma força mental impressionante e não perde fora do Allianz no torneio continental há mais de 15 jogos.

Que time fará o primeiro gol?

– O Atlético-MG é favorito para marcar o primeiro gol no Mineirão. O Galo joga em casa e vai buscar pressionar o Palmeiras para abrir vantagem e vingar a eliminação do ano passado. O Atlético-MG, além de ser muito forte jogando em casa, tem jogadores muito renomados na frente que prometem dar trabalho para o goleiro Weverton.

– O Palmeiras talvez seja, no momento, o time mais entrosado do continente, enquanto o Galo tem o melhor elenco do país. A força mental do Palmeiras também precisa ser lembrada, e certamente o clube paulista vai responder e atacar o Atlético. Embora muito provavelmente jogue no contra-ataque, o Alviverde tem boas chances de contribuir para que o duelo tenha pelo menos dois gols.

– Com duas grandes equipes se enfrentando e jogadores importantes no ataque, o Palmeiras vai tentar neutralizar o Atlético-MG no primeiro tempo do confronto no Mineirão, visando voltar de BH com um bom resultado. Por conta disso, é mais provável que a etapa inicial seja mais estudada e com menos de dois gols.

Com as dicas de Atlético-MG x Palmeiras, chegou a hora de reunir os palpites, visitar a página da Betway e fazer as suas apostas na Libertadores.

