Paloma pede Ramon em casamento em ‘Bom Sucesso’

Rio – As brigas entre Paloma (Grazi Massafera) e Ramon (David Junior) chegarão ao fim em grande estilo, com uma declaração pública de amor da mulher para o rapaz, além de um pedido de casamento, em ‘Bom Sucesso’. As cenas da reconciliação do casal, após afastamento por ciúmes, irão ao ar a partir desta sexta.

Além de se sentir incomodada com a implicância de Ramon com Marcos (Rômulo Estrela), a costureira fica aflita com a relação próxima do noivo com Francisca (Gabriela Moreyra). Toda a situação faz com que Paloma decida dar um tempo no relacionamento dos dois.

Ela descobrirá que Ramon e Francisca nunca se envolveram um com outro. A consciência pesada e o arrependimento levarão a costureira a uma tentativa de reaproximação. Começa então o processo de reconquista do treinador de basquete. “Fui muito dura com ele, tentei até devolver o anel de noivado. Preciso me desculpar com meu preto. Tem que ser em grande estilo, que nem ele gosta”, diz a mocinha.

O plano de Paloma para ter Ramon de volta será feito em parceria com Léo (Antônio Carlos). Ela combinará com o rapaz uma forma de se redimir publicamente com o então ex-noivo. Ao descobrir que Ramon irá se apresentar na roda de samba do Cacique de Ramos, a costureira aparecerá de surpresa na festa.

Em determinado momento do show, Ramon começará a tocar a música ‘Um Certo Alguém’, do Lulu Santos. Antes, ele avisará a plateia que se trata da música de sua vida. Quando ele inicia o som, Paloma pegará um dos microfones e cantará, com os olhos cheios de lágrimas, quase em prantos. No fim da música, a jovem fará um discurso emocionado sobre a história dela com o rapaz.

“Ramon, a gente era muito novo quando se apaixonou. Tivemos bons e maus momentos. E claro, uma filha maravilhosa. A vida separou a gente, mas quando eu mais precisei, você voltou, preto. Sei que posso confiar em você e quero que você confie em mim. Eu preparei essa surpresa porque, apesar de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, tenho certeza, mais do que nunca, que você é o homem da minha vida”, declara.

Ramon diz que vai começar a chorar e Paloma não demora em responder, já com o pedido de casamento: “Pode chorar, eu quero chorar também. E mais do que isso, quero casar com você”. A costureira mostrará ao treinador de basquete que colocou de volta o anel de noivado. Abraçados, os dois se beijarão, felizes que reataram o relacionamento.