Paloma Bernardi comenta sobre a preparação para dar vida a personagens no cinema e na TV

Paloma Bernardi é uma talentosa atriz brasileira conhecida por sua versatilidade e carisma. Nascida em São Paulo em 21 de abril de 1985, ela ganhou destaque ao interpretar a personagem Mia na novela “Vidas Opostas” em 2007. Desde então, Paloma tem participado de várias produções de sucesso na televisão, como “Cama de Gato“, “Insensato Coração” e “Salve Jorge“.

Além disso, atuou em filmes brasileiros, como “Cilada.com” e “Totalmente Inocentes“. Com sua habilidade de se transformar em diferentes personagens e sua dedicação à arte, Paloma Bernardi se tornou uma das atrizes mais respeitadas e talentosas do Brasil. Em entrevista à IstoÉ Gente, a artista destaca como é feita a sua preparação para interpretar diferentes personagens no cinema e na TV.

“Acredito que independente do segmento, meu trabalho é contar histórias, e isso por si só carrega muita intensidade e um mergulho profundo nas características de cada personagem. Sou muito feliz em todas as vertentes artísticas, desde o teatro ao streaming… Sempre me desafiam em lugares diferentes”, diz.

“E dependendo do enredo, algumas aulas específicas são inseridas, como na série Reis por exemplo, que fizemos alguns laboratórios para entender melhor a história que é de época. Mas, em geral, precisamos sempre nos conectar com todo o universo, com os relacionamentos, com as questões individuais e personalidade de cada um, ou seja mergulhar nos mistérios mais íntimos do ser humano”, completa.

Na sequência, ela comenta sobre o que o público pode esperar de seus próximos projetos: “São dois projetos que envolvem o universo feminino trazendo temáticas que mexem com a mente humana. De um lado, temos a Bate Seba, uma mulher israelita que é muito vista por aqueles que leram a Bíblia, como o grande pecado do Rei Davi. Através dessa personagem, abrimos um diálogo sobre desejo proibido, impulsos, perdão, traição, falta da figura paterna em sua criação e etc”.

“Do outro lado, temos a Gioconda com um enredo sobre desgaste emocional, relacionamentos abusivos e tóxicos que também passeia de forma muito linear por comportamentos que são muito atuais em nossa sociedade. Duas mulheres que independente da época que vivem, estão passando por uma instabilidade emocional…”, conclui.

Por fim, Paloma comenta sobre os planos futuros para depois da gravação da série ‘Reis’, exibida pela Record TV: “Os últimos meses foram muito intensos. Tivemos o lançamento do filme “Ninguém é de Ninguém”, e com isso uma jornada de pré-estreia e em paralelo uma rotina intensa de gravações da série”.

“Pretendo usar esse tempo off para recarregar as energias, viajar e estudar muito. Tenho alguns projetos em mente que estão sendo alinhados e vamos trabalhar nisso num futuro próximo”, finaliza.

