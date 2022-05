Palmirinha surpreende Ana Maria Braga em programa da Globo

Nesse domingo (22), Ana Maria Braga foi homenageada no palco do “Domingão com Huck” enquanto fazia parte do júri artístico do “Dança dos Famosos”, e se emocionou ao receber um recado de Palmirinha Onofre.

A cozinheira, que está com 90 anos, lembrou sobre o programa “Note e Anote”, que era apresentado por Ana Maria na Record, no qual as duas trabalharam juntas.





“Que saudades, Aninha. Que saudades! Você é maravilhosa, parabéns para você! Você é uma mulher guerreira. Obrigada mesmo pelo carinho que você me deu quando eu trabalhei com você. Eu sei que agora está em São Paulo. Qualquer dia vou tomar um café com você, mas pode deixar que eu levo o bolo. Um beijinho da vovó Palmirinha para você“, falou Palmirinha.

“Que orgulho! Amo a Palmirinha. Uma mulher na altura dos 60 e poucos anos foi no meu programa na Record. Ela tinha uma disposição para tudo. É uma história muito linda a da Palmirinha, ela foi se reinventando a partir daquela possibilidade. Quando ela ganhou um programa de televisão, fiquei tão feliz. Ela foi criando a personalidade dela, essa pessoa incrível e deliciosa”, reagiu Ana.