Palmeirenses protestam contra elenco no aeroporto de Curitiba Alvos dos torcedores foram Diogo Barbosa, Lucas Lima, Bruno Henrique e Rony. Presidente Maurício Galiotte também foi cobrado, assim como o técnico Vanderlei Luxemburgo

O elenco do Palmeiras foi alvo de um protesto organizado por poucos torcedores no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, na volta do grupo para São Paulo após a vitória sobre o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada.

Torcida do Palmeiras cobra os jogadores no Aeroporto de Curitiba, mesmo com a vitória! “Muito dinheiro, pra pouca obrigação” pic.twitter.com/CjxgUqxx0D — INFOS Palestra ⓟ (@Infos_palestra) August 20, 2020

“Ae Lucas Lima tik toker do caralho”! Me chamaram de Big Mc tbm..kk pic.twitter.com/UITVpxkHiF — SMS Barros (@sms_barros) August 20, 2020

Os principais alvos foram Diogo Barbosa, Lucas Lima, Bruno Henrique e Rony, além do presidente Maurício Galiotte e o técnico Vanderlei Luxemburgo.

O Palmeiras voltou a vencer depois de quatro partidas, somando Paulista e Brasileiro.

