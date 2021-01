Palmeiras x Vasco: onde assistir, arbitragem e escalação Confira todas as informações do duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão

Em jogo atrasado pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP. A partida estava originalmente marcada para o dia 9 de agosto de 2020, mas foi postergada devido à presença do Palmeiras na final do Campeonato Paulista, que foi disputada no dia 8 daquele mês.

O Verdão está na quinta colocação do campeonato nacional, com 51 pontos conquistados, e vem de uma derrota contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, por 2 a 1. O Vasco, por sua vez, ocupa o 14º lugar com 35 pontos. Na última rodada, o Gigante da Colina derrotou o Atlético-MG por 3 a 2 em São Januário, no Rio de Janeiro.

RONY RETORNA AOS TREINOS NO PALMEIRAS



Durante as atividades na Academia de Futebol, em preparação para o duelo contra o Vasco, uma das novidades foi o retorno de Rony, que participou sem restrições dos treinos com o elenco. O atacante desfalcou o Verdão nas duas últimas rodadas, contra Flamengo e Ceará, com dores musculares após sofrer uma pancada na coxa.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Vasco

Data: 26 de Janeiro de 2021

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Anderson Daronco-RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves-RS e Michael Stanislau-RS

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima-RS, Vinicius Gomes do Amaral-RS e Lucio Beiersdorf Flor-RS

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X VASCO



PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Benjamin Kuscevic, Alan Empereur e Gustavo Scarpa; Danilo (Zé Rafael), Patrick de Paula e Lucas Lima; Breno Lopes, Gabriel Veron (Rony) e Gabriel Silva (Willian). Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Wesley e Luan Silva (machucados);

Pendurados: Patrick de Paula, Felipe Melo, Esteves, Alan Empereur, Luan, Lucas Lima, Luiz Adriano, Abel Ferreira, Mayke, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley;

Suspenso: Emerson Santos (terceiro amarelo);

Voltam de suspensão: Raphael Veiga (terceiro amarelo)

VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Léo Gil e Benítez; Pikachu, Talles e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Desfalques: Ninguém;

Pendurados: Yago Pikachu, Léo Matos, Ricardo Graça e Gabriel Pec;

Suspenso: Ninguém;

Voltam de suspensão: Ninguém;

