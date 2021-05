Palmeiras x Universitario-PER: onde assistir ao duelo pela Libertadores, arbitragem e escalações Confira todas as informações sobre a partida válida pela última rodada da fase de grupos da competição continental

Em partida válida pela sexta e última rodada do Grupo A da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e Universitario-PER se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão já garantiu vaga nas oitavas de final da competição continental como líder do Grupo A, com no mínimo 12 pontos, e apenas cumpre tabela.

Já o Universitario, por sua vez, está com quatro pontos e ainda tem chances de ir à Copa Sul-Americana, mas precisa vencer ou empatar com o Palmeiras e torcer por derrota do Independiente del Valle diante do Defensa y Justicia, no mesmo dia e horário, na Argentina.

O confronto desta quinta será o sexto entre os times no torneio, com quatro vitórias alviverdes e uma peruana. No último jogo, na primeira rodada, deu Palmeiras por 3 a 2, em Lima.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Universitario-PER

Data: 27 de Maio de 2021, quinta-feira

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Cristian Garay-CHI

Assistentes: José Retamal-CHI e Christian Lescano-CHI

Transmissão:

– FOX SPORTS (TV por assinatura para todo o Brasil);

– FACEBOOK (Redes Sociais)

PALMEIRAS: Weverton; Danilo Barbosa, Gustavo Gómez e Alan Empereur; Gabriel Menino (Gustavo Garcia), Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Renan (trauma no joelho esquerdo), Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda), Breno Lopes (lesão no joelho direito), Kuscevic (lesão na coxa direita) e Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda);

Pendurados: Felipe Melo;

Suspenso: Ninguém;

UNIVERSITARIO: Carvallo; Aldo Corzo, Morán, Alonso, Quina e Valverde; Gerson Barreto, Armando Alfageme e Guarderas; Quintero e Sandoval. Técnico: Ángel Comizzo.

Desfalques: Ninguém;

Pendurados: Aldo Corzo, Leonardo Rugel, Armando Alfageme, Gerson Barreto.

Suspenso: Ninguém.

