Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações Confira todas as informações sobre a partida pela 25ª rodada da competição nacional

Em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (09), às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Na terceira colocação do Brasileirão com 39 pontos conquistados, onze atrás do líder Atlético-MG, o Verdão vem de derrota para o América-MG por 2 a 1 na Arena Independência, em Belo Horizonte. Já o Red Bull Bragantino, por sua vez, está na sexta posição do torneio nacional com 35 pontos e, na última rodada, empatou por 1 a 1 contra o Flamengo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.

Uma das novidades durante os treinamentos do Palmeiras, em preparação para o duelo pelo Brasileirão, foi o retorno de Willian. O atacante desfalcou a equipe nas últimas duas rodadas (Juventude e América-MG) por conta do falecimento do seu filho, Antônio Miguel.



Victor Luis avançou na recuperação e deu sequência ao processo de transição entre a parte física e técnica. Marcos Rocha, Mayke, Zé Rafael e Danilo seguiram com o Núcleo de Saúde e Performance para o trabalho de recuperação após lesões.

Gabriel Menino e Felipe Melo receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o América-MG e, por isso, são desfalques certos. Sem um lateral-direito de origem disponível, Abel Ferreira deve recorrer ao jovem Garcia, destaque da equipe sub-20.

O zagueiro Léo Ortiz pode desfalcar o Red Bull Bragantino na partida contra o Palmeiras no Allianz Parque. O atleta foi substituído no segundo tempo do empate contra o Flamengo e reclamou de dores na parte posterior da coxa. Na última quinta (07), se reapresentou e será reavaliado antes da partida. Caso o atleta não fique em condições, o zagueiro Natan deve começar o duelo.

Outros desfalques certos para o confronto são o meia Lucas Evangelista (em tratamento de uma lesão no adutor da coxa direita), Vitinho (com edema na coxa), Rafael Luiz (lesão na coxa direita) e Leandrinho (desconforto muscular na coxa), que também continuam em tratamento.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Red Bull Bragantino



Data: 09 de Outubro de 2021, sábado;

Horário: 21h (horário de Brasília);

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP;

Árbitro: Rafael Traci – FIFA/SC;

Assistentes: Bruno Boschilia – FIFA/SC e Johnny Barros de Oliveira – SC;

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira – VAR-FIFA/SC, Helton Nunes – SC e Giuliano Bozanno – MG.

Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS: Jailson; Garcia, Luan, Renan e Jorge; Danilo Barbosa (Matheus Fernandes), Patrick de Paula e Raphael Veiga; Rony (Wesley), Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira); Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia); Piquerez (Seleção Uruguaia); Victor Luis (em transição física); Danilo, Zé Rafael, Marcos Rocha e Mayke (lesionados);

Suspensos: Felipe Melo e Gabriel Menino (Ambos por 3º cartão amarelo);

Pendurados: Zé Rafael e Deyverson;

Voltam de suspensão: Ninguém.







RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (Natan) e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Desfalques: Lucas Evangelista, Vitinho, Rafael Luiz, Leandrinho, Raul e Bruno Tubarão (lesionados);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Jadsom, Gabriel Novaes, Cleiton, Cuello, Weverton, Léo Ortiz, Artur, Ytalo e Edimar;

Voltam de suspensão: Ninguém.

