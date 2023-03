Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 18/03/2023 - 16:00 Compartilhe







Em busca da quarta final consecutiva no Campeonato Paulista, o Palmeiras é favorito na semifinal da competição, que será disputada neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), contra o Ituano, no Allianz Parque.

O Verdão tem somente um desfalque para o confronto deste fim de semana: o volante Atuesta, que no início deste mês rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou por cirurgia. A tendência é que ele fique, pelo menos, um semestre afastado.



A base do time titular palmeirense deve ser mantida. A única dúvida está no ataque, já que Bruno Tabata e Endrick brigam pela última vaga entre os 11 iniciais. O primeiro foi a escolha do técnico Abel Ferreira para iniciar a partida contra o São Bernardo, no último fim de semana, e foi bem no confronto que garantiu a classificação palmeirense à semifinal do Paulistão. Já o segundo, teve a titularidade durante praticamente toda a primeira fase, mas sem ter marcado gols até aqui, em 2023, está longe de viver o seu melhor momento.

Diante do Bernô, a escolha de Abel foi por questões de adaptação ao esquema do adversário. E a tendência é que agora, contra o Ituano, haja uma nova mudança na ideia de jogo em relação ao oponente.

O Ituano, por sua vez, chega como grande azarão. A equipe do interior paulista brigou para não ser rebaixada até a última rodada da primeira fase do Estadual, se salvando ao vencer o Santos por 3 a 0. Nas quartas de final, o time de Itu bateu o Corinthians, nos pênaltis, em plena Neo Química Arena.

O Galo tem apenas o desfalque do volante André Luiz, por suposta participação em um esquema de manipulação de resultados enquanto defendia o Sampaio Corrêa, do Maranhão, na temporada passada.





Na primeira fase, o Palmeiras venceu o Ituano, em Itu, por 3 a 1 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)





PALMEIRAS x ITUANO

CAMPEONATO PAULISTA – SEMIFINAL

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e hora: 19 de março de 2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Mauro André de Freitas

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Onde assistir: Record (TV aberta); TNT (TV fechada); Premiere (pay per view); HBO Max, Paulistão Play e Play Plus (streaming); Youtube e R7.com (internet). Tempo real do LANCE!.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Bruno Tabata (Endrick), Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalque: Atuesta (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito)

Pendurados: não há.

ITUANO

Jeferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Yuri; Lucas Siqueira, Marcelo Freitas (Rafael Pereira) e Eduardo Person; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Desfalque: André Luis (afastado)

Pendurados: não há.

