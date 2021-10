Palmeiras x Internacional: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações Confira todas as informações sobre a partida pela 27ª rodada da competição nacional

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (17), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Sterling quer deixar o Manchester City, Corinthians segue de olho em Paulinho, agente de Haaland conversa com o PSG… O Dia do Mercado

Na quinta colocação do Brasileirão com 40 pontos, o Verdão vem de um empate contra o Bahia por 0 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, e não vence há cinco jogos na competição. Já o Colorado, por sua vez, ocupa a sétima posição do torneio com 39 pontos e, na última rodada, venceu o América-MG por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre-RS.

Reforços importantes para o Palmeiras se reapresentaram na Academia de Futebol. Weverton e Piquerez se reapresentaram na Academia de Futebol após disputarem as Eliminatórias da Copa do Mundo por suas seleções e devem ser as novidades para o confronto contra o Internacional no Allianz Parque.

Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

Já Gustavo Goméz, também retornou ao Brasil após representar o Paraguai, porém, o zagueiro realizou atividades regenerativas em sua residência após ter uma logística mais complexa retornar, e foi autorizado pelo Núcleo de Saúde e Performance a se apresentar no CT apenas neste sábado (16). Ele também deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira.

O técnico Diego Aguirre pode ter importantes desfalques no Internacional para o confronto contra o Palmeiras. Rodrigo Lindoso, Maurício e Patrick seguem em tratamento após lesões e serão reavaliados no treino deste sábado (16) no CT do Parque Gigante, para determinar se serão relacionados para a partida.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Internacional



Data: 17 de Outubro de 2021, terça-feira;

Horário: 16h (horário de Brasília);

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Bráulio da Silva Machado – FIFA/SC

Assistentes: Kléber Lúcio Gil – FIFA/SC e Alex dos Santos – SC

VAR: Wagner Reway – VAR/FIFA-PB, Oberto da Silva Santos – PB e Marrubson Melo Freitas – DF

Transmissão:

​

– Rede Globo (TV aberta para os estados de SP, RS, SC, PR, MG (exceto Juiz de Fora), GO, TO, MT, MS, BA, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, RR, AM, AC e DF);

– Premiere (pay-per-view para todo o Brasil);

– Estádio TNT Sports e HBO MAX (aplicativo de streaming).

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada



PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques; Danilo, Gabriel Menino, Kuscevic, e Mayke (lesionados);

Suspensos: Wesley (Vermelho Direto);

Pendurados: Kuscevic, Zé Rafael, Deyverson e Abel Ferreira;

Voltam de suspensão: Ninguém;







INTERNACIONAL: Daniel; Saravia, Mercado, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Maurício), Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

Desfalques: Rodrigo Lindoso, Rodrigo Moledo, Bruno Méndez, Lucas Ramos e Vinícius Mello (lesionados)

Suspensos: Paulo Victor (3º Amarelo)

Pendurados: Moisés, Rodrigo Dourado, Heitor, Bruno Méndez, Yuri Alberto, Pedro Henrique e Léo Borges

Voltam de suspensão: Ninguém;

E MAIS:

Saiba mais