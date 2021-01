Palmeiras x Grêmio: saiba onde assistir ao duelo desta sexta Sem TV aberta e TV por assinatura, a partida poderá ser assistida apenas no pay-per-view

Em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação

>> Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!

E MAIS:

​Classificado para a final da Libertadores, o Verdão entra na rodada do Brasileirão na 6ª colocação com 47 pontos e vem de uma vitória sobre o Sport, em Pernambuco. Já o Grêmio está logo a frente do Alviverde, em quinto lugar, com 49 pontos. Na última rodada, o Tricolor Gaúcho empatou com o Fortaleza, no Ceará.

​Palmeiras x Grêmio será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play. Você também poderá acompanhar a partida pelo tempo real do LANCE!/NOSSO PALESTRA e também em nossos perfis nas redes sociais.

E MAIS:

Veja também