Palmeiras x Grêmio: onde assistir, arbitragem e escalação Confira todas as informações do confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão

Em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Classificado para a final da Libertadores, o Verdão entra na rodada do Brasileirão na sexta colocação, com 47 pontos, e vem de uma vitória sobre o Sport, em Pernambuco, no Brasileirão. Já o Grêmio está logo a frente do Alviverde, em quinto lugar, com 49 pontos. Na última rodada, o Tricolor Gaúcho empatou com o Fortaleza, no Ceará, por 0 a 0.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Grêmio



Data: 15 de Janeiro de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo-RJ

Assistentes: Michael Correia-RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha-RJ

VAR: Rodrigo Nunes de Sa-RJ, Grazianni Maciel Rocha-RJ e Luiz Claudio Regazone-RJ

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo PREMIERE PLAY.

MAYKE RECUPERADO DA COVID-19 E GABRIEL MENINO SUSPENSO NO PALMEIRAS



Além dos recentes desfalques de Gustavo Gómez (com uma lesão na virilha), Gabriel Veron, (com uma lesão muscular) e Patrick de Paula (que não treinou e ainda se recupera de um desconforto muscular), o técnico Abel Ferreira não vai poder contar com Gabriel Menino, que levou o terceiro amarelo contra o Sport na última rodada e está suspenso.

Contudo, o lateral-direito Mayke se recuperou da Covid-19 e está de volta após mais de dez dias desfalcando o Verdão. Sua última partida havia sido contra o América-MG pela volta da semifinal da Copa do Brasil, no dia 30 de dezembro.

MAICON E LUIZ FERNANDO RETORNAM. GEROMEL SERÁ DESFALQUE NO GRÊMIO



O técnico Renato Gaúcho terá reforços importantes para o Grêmio encarar o Palmeiras nesta sexta-feira (15). Maicon se recuperou de um desconforto muscular na panturrilha esquerda e está à disposição, assim como o atacante Luiz Fernando, recuperado da Covid-19.

Geromel tem melhorado na recuperação da lesão muscular de grau I na coxa esquerda, porém, ainda sem condições de jogo.

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X GRÊMIO



PALMEIRAS: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Luan, Kuscevic e Matías Viña; Emerson Santos (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Breno Lopes (Rony), Gustavo Scarpa e Willian Bigode (Luiz Adriano). Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Gabriel Veron, Patrick de Paula, Gustavo Gómez, Felipe Melo, Wesley e Luan Silva (lesionados);

Pendurados: Raphael Veiga, Luiz Adriano, Abel Ferreira, Marcos Rocha, Mayke, Emerson Santos, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley;

Suspenso: Gabriel Menino (terceiro amarelo);

Voltam de suspensão: Ninguém

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (David Braz), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

Desfalques: Geromel e Leonardo (machucados)

Pendurados: Matheus Henrique, Vanderlei, Darlan, Pedro Geromel e Robinho

Suspensos: Lucas Silva e Paulo Miranda (Ambos pelo 3º Amarelo)

Voltam de suspensão: Ninguém

