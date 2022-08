Palmeiras x Goiás: prováveis times, desfalques e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 18:20 Compartilhe

Visando manter a liderança do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Goiás neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. A partida é válida pela 21ª rodada do torneio nacional. O time comandado por Abel já tem 42 pontos e briga por título, enquanto o Esmeraldino tem 25 e tenta se afastar do Z-4.

GALERIA

> Relembre reforços que deram muito errado nos clubes brasileiros

> Lembre promessas que decepcionaram na Europa

TABELA

> Clique e confira a tabela completa e simulador do Brasileirão!

Embalado no Brasileiro, o Alviverde vem de quatro vitórias consecutivas, sendo que duas aconteceram sob seus próprios domínios. Já na última quarta-feira, pela Libertadores, o time de Abel manteve acesa a esperança de classificação à semi após empatar com o Galo fora de casa.

É possível que o treinador português opte por poupar alguns jogadores titulares, para que assim eles estejam 100% preparados para a decisão no torneio continental no dia 10 de agosto.

Rony e Rafael Navarro se recuperaram de lesões e já cumpriram transição física. Logo, os atacantes podem aparecer entre os titulares contra o Esmeraldino.

Raphael Veiga, que sofreu uma pancada nas costas no último jogo, não teve lesão constatada e não preocupa. Assim, Abel não tem nenhum desfalque por problemas físicos.

Contudo, os laterais Marcos Rocha e Piquerez, e o zagueiro Murilo receberam o terceiro cartão amarelo e devem cumprir suspensão nesta rodada do campeonato, desfalcando uma defesa sólida do Alviverde.

O Goiás, por sua vez, vem de uma vitória, dois empates e uma derrota, assumindo apenas a 11ª colocação na tabela. Após uma semana cheia de trabalho e descanso, o técnico Jair Ventura já sabe que deverá contar com o retorno de Reynaldo, que se recuperou de dores na coxa.

Savio, ainda entregue ao departamento médico, e Maguinho, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Vinicius foi poupado das atividades, mas não deve ser problema para o duelo. Assim, a maior dúvida é se Jair Ventura mantém apenas dois zagueiros (Lucas Halter e Caetano) ou se retoma o 3 5-2.

O retrospecto apresenta um favoritismo para o Palmeiras. Em 51 jogos disputados, foram 26 vitórias palestrinas, 11 empates e somente 14 triunfos do Goiás.

Veja mais informações sobre o jogo:

PALMEIRAS x GOIÁS

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data/Horário: 7/8/2022, às 16h

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Rede Globo (incluindo os estados de São Paulo e Goiás) e no tempo real do LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo, Gabriel Menino (Zé Rafael) e Raphael Veiga (Scarpa); Wesley (Rony), Dudu e Merentiel (Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: não há

Pendurados: Rony, Abel Ferreira [técnico] e Gabriel Menino

Suspensos: Marcos Rocha, Murilo e Piquerez (todos receberam o terceiro amarelo)

GOIÁS: Tadeu; Lucas Halter, Caetano e Reynaldo; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius (Felipe Bastos); Luan Dias e Danilo Barcelos (Dadá Belmonte); Pedro Raul e Nicolas. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques: Savio (lesionado)

Dúvida: Vinicius

Pendurados: não há

Suspensos: Maguinho (terceiro amarelo)

E MAIS: