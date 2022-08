Palmeiras x Goiás, Fluminense x Cuiabá… Saiba onde assistir aos jogos de domingo do Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 2:00 Compartilhe

Dando continuidade para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, jogos com equipes que estão no topo da tabela prometem dar mais emoção para a briga pelo título. Confira a seguir a tabela com os horários e onde assistir aos jogos!

TABELA

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

16h – Fluminense x Cuiabá

Onde assistir: Premiere

16h – Palmeiras x Goiás

Onde assistir: Premiere

18h – Fortaleza x Internacional

Onde assistir: Premiere

19h – Atlético-MG x Athletico-PR

Onde assistir: Premiere e SporTV

