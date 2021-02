Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, arbitragem e escalação Confira todas as informações do duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste domingo (14), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Após disputar o Mundial de Clubes, no Catar, Verdão muda a chave e volta suas atenções para o Brasileirão. Na sétima colocação do Brasileirão com 53 pontos conquistados, vem de um empate contra o Botafogo por 1 a 1, em São Paulo. Já o Fortaleza ocupa o 15º lugar com 41 pontos. Na última rodada, o Tricolor do Pici venceu o Vasco, no Ceará, por 3 a 0.

ABEL FERREIRA DEVE POUPAR JOGADORES APÓS MUNDIAL



Após viagem ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA e desgaste obtido nos últimos jogos, o técnico Abel Ferreira deve realizar algumas mudanças para o Palmeiras encarar o Fortaleza no Allianz Parque.

O Verdão terá uma maratona de cinco jogos em 11 dias para encerrar a sua participação no Brasileirão, que, destes, duas partidas estão em atraso.

ROMARINHO E OSVALDO SÃO AS BAIXAS DO FORTALEZA



O atacante Romarinho, que está em tratamento de estiramento muscular na coxa esquerda, e Osvaldo, que possui lesão na virilha direita, são os desfalques para o Tricolor do Pici na partida deste domingo (14). O clube cearense ainda corre risco de rebaixamento.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Fortaleza



Data: 14 de Fevereiro de 2021

Horário: 18h15 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro-MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-MG e Celso Luiz da Silva-MG

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG, Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG e Ciro Chaban Junqueira-DF

Transmissão:

– TNT Sports (TV por assinatura);

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Luiz Carlos Jr., comentários de Carlos Eduardo Lino (por vídeo) e Paulo Nunes, Sandro Meira Ricci na Central do Apito e Marco Aurélio Souza nas reportagens);

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo EI PLUS e Premiere Play.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Emerson Santos, Kuscevic e Renan; Patrick de Paula, Felipe Melo, Veiga e Scarpa; Breno Lopes e Willian. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Gabriel Veron, Luan Silva e Wesley (machucados);

Pendurados: Breno Lopes, Kuscevic, Patrick de Paula, Felipe Melo, Esteves, Luan, Lucas Lima, Luiz Adriano, Abel Ferreira, Mayke, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley;

Suspenso: Alan Empereur (terceiro amarelo);

Voltam de suspensão: Ninguém;

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Luiz Henrique, David, Igor Torres, Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira

Desfalques: Romarinho e Osvaldo (machucados);

Pendurados: Gabriel Dias, Tinga, João Paulo, Ronald, Bergson, David e Osvaldo;

Suspenso: Juninho (terceiro amarelo);

Voltam de suspensão: Ninguém;

