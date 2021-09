Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações Confira todas as informações sobre a partida pela 20ª rodada da competição nacional

Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (12), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Na vice-liderança da competição nacional com 35 pontos, quatro atrás do líder Atlético-MG, o Verdão vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, em casa. Já o rival, por sua vez, ocupa a 5ª colocação da competição nacional com 31 pontos e, na última rodada, goleou o Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro.

GUSTAVO GOMÉZ, WEVERTON E PIQUEREZ RETORNAM PÓS ELIMINATÓRIAS E REFORÇAM O PALMEIRAS CONTRA O FLAMENGO

O Palmeiras teve reforços importantes durante dos treinos de preparação para o duelo contra o time carioca neste domingo. Gustavo Gómez, Weverton e Piquerez retornaram de suas seleções durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e podem ser as novidades para a partida pelo Brasileirão.

O lateral-esquerdo Jorge está em fase final de recondicionamento físico, e segue cumprindo seu cronograma com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance no gramado e na parte interna do centro de excelência da Academia de Futebol.

DIEGO TEM LESÃO CONSTATADA E DESFALCA O FLAMENGO; BRUNO HENRIQUE E FILIPE LUIS TAMBÉM SEGUEM FORA



O Flamengo está com desfalques importantes para o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque. Durante os treinamentos no Ninho do Urubu, Diego sentiu dores na panturrilha direita e foi um edema, após exames. O meia não pôde ser recuperar a tempo para o confronto.

Bruno Henrique segue na fisioterapia, após lesão na coxa direita, e é outro desfalque provável. Rodrigo Caio, Renê e Kenedy treinaram com o grupo, mas ainda não liberados para retorno. Filipe Luis é o outro jogador fora do duelo com uma lesão na panturrilha esquerda.

GABIGOL É PROBLEMA DE ÚLTIMA HORA

Gabriel Barbosa também será desfalque de última hora. O goleador, que retornou da convocação à Seleção Brasileira, apresentou dores musculares na chegada ao CT da equipe carioca e não estará em campo diante do Verdão.

FLAMENGO VISITANTE INDIGESTO



O Flamengo vive um bom momento em partidas como visitante no Brasileirão. Foram três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos fora de casa. A única derrota longe dos seus domínios aconteceu quando o time ainda era comandado por Rogério Ceni. Entretanto, para este confronto, o Rubro-Negro tem, pelo menos, oito desfalques e duas dúvidas, o que pode dificultar a vida do time, que visa manter esse bom retrospecto recente.



E MAIS:

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Flamengo







Data: 12 de Setembro de 2021, domingo

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio – FIFA/GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva – FIFA/GO e Cristhian Passos Sorence – GO

VAR: Elmo Resende Cunha – GO, Edson Antonio de Sousa – GO e Sergio Correa da Silva – RJ

Transmissão:

– REDE GLOBO (TV aberta para todo Brasil, menos MG e CE, com narração de Luis Roberto, comentários de Caio Ribeiro (por vídeo) e Júnior, central do apito com Sandro Meira Ricci e reportagens de Felipe Brisolla e Marco Aurélio Souza);

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Jader Rocha, comentários de Paulo Vinicius Coelho e Roque Júnior (por vídeo), central do apito com Fernanda Colombo e reportagens de Gabriela Ribeiro);

– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Ninguém;

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Zé Rafael, Deyverson e Gabriel Menino;

Voltam de suspensão: Ninguém;

FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Ramon; Willian Arão, Thiago Maia, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Michael e Pedro. Técnico: Renato Gaúcho

Desfalques: Diego, Filipe Luis, Rodrigo Caio, Renê, Bruno Henrique, Gabriel e Kenedy (machucados);

Suspenso: Ninguém;

Pendurados: Diego, Matheuzinho, Max, Arrascaeta e Rodrigo Caio;

Voltam de suspensão: Ninguém;

E MAIS:

Veja também