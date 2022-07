Palmeiras x Cuiabá! Saiba onde assistir ao jogo de segunda-feira do Brasileirão Veja o horário da transmissão da partida do dia na competição nacional

Para sacramentar a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, o Palmeiras recebe, no Allianz Parque, a equipe do Cuiabá. Ambas equipes enfrentam realidades diferentes na tabela da competição. Confira a seguir o horário e onde assistir!

Confira abaixo o confronto do dia e a programação de transmissão:

​

20h – Palmeiras x Cuiabá

Onde assistir: Premiere

