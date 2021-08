Palmeiras x Cuiabá: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações Confira todas as informações sobre a partida pela 17ª rodada da competição nacional

Em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão, Palmeiras e Cuiabá se enfrentam na manhã deste domingo (22), às 11h (horário do Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Palmeiras sobe uma posição; confira os times com mais vitórias na história da Libertadores



Classificado às semifinais da Copa Libertadores da América, o Palmeiras muda o foco para o Brasileirão em busca de se manter nas primeiras colocações. Vice-líder com 32 pontos conquistados, o Verdão vem de uma derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão. O Alviverde não vence há três rodadas no torneio.

Já o Cuiabá, por sua vez, ocupa a 16ª posição da competição nacional com 17 pontos e, na última rodada, perdeu para o Grêmio por 1 a 0, na Arena Pantanal, no Mato Grosso.

Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

O banco de reservas do Palmeiras no duelo contra o Cuiabá às 11h pelo Brasileirão, será comandado pelo auxiliar técnico Vitor Castanheira. Abel Ferreira e João Martins foram expulsos na derrota contra o Atlético-MG no último sábado e cumprem suspensão automática.

Outro desfalque para o Verdão será o volante Patrick de Paula, que também recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo do confronto em Minas Gerais.

O Cuiabá chegou à São Paulo na tarde desta sexta-feira (20) com alguns desfalques para encarar o Palmeiras no Allianz Parque. O lateral-direito João Lucas foi advertido com o terceiro amarelo na derrota para o Grêmio e cumpre suspensão. Lucas Ramon ocupa a vaga de titular.

Rafael Elias, o Papagaio, não pode atuar na partida porque pertence ao Palmeiras e, por contrato, não joga contra o Verdão. E, por opção do técnico Jorginho, o atacante Felipe Marques não foi relacionado e permaneceu na capital mato-grossense.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x São Paulo



Data: 22 de Agosto de 2021, domingo

Horário: 11hs (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Anderson Daronco – FIFA/RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves – FIFA/RS e Michael Stanislau – RS

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima – RS, André da Silva Bitencourt – RS e Sergio Correa da Silva – RJ

Transmissão:

– PREMIERE – pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Luiz Carlos Jr., comentários de Carlos Eduardo Lino e Roque Junior (por vídeo), Sálvio Spinola na Central do Apito e reportagens de Guilherme Pereira;

– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada



PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico: Vitor Castanheira

Desfalques: Vinicius (lesão no joelho esquerdo) e Jorge (em transição física);

Suspensos: Patrick de Paula (Vermelho após o 2º Amarelo), Abel Ferreira [técnico] e João Martins [auxiliar técnico] (Vermelho Direto);

Pendurados: Gabriel Menino;

Voltam de suspensão: Victor Luis (Vermelho após 2º Amarelo) e Renan (3º Amarelo).

CUIABÁ: Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Rafael Gava; Clayson, Danilo Gomes e Jenison. Técnico: Jorginho

Desfalques: Rafael Elias (contrato com o Palmeiras, não pode jogar); Felipe Marques (não viajou – opção técnica);

Suspenso: João Lucas (3º Amarelo);

Pendurados: Paulão, Osman e Marllon;

Voltam de suspensão: Ninguém;



E MAIS:

Veja também