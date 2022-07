Palmeiras x Cuiabá: mais de 36 mil ingressos vendidos para o duelo Allianz Parque deve ter mais um bom público em jogo do Verdão, nesta segunda-feira, pelo Brasileirão. Caso haja disponibilidade, entradas ainda podem ser compradas na bilheteria

Depois de ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão, em que o time briga fortemente pelo título. A torcida entendeu o momento, comprou a ideia do Verdão e irá mais uma vez encher o Allianz Parque. Até o último sábado, mais de 36 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo com o Cuiabá, marcado para esta segunda-feira, às 20h.

As entradas para o confronto com o Dourado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, têm preço mínimo de R$ 80 e estão à venda para todos os torcedores por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Os sócios-torcedores palmeirenses possuem os descontos previstos em cada plano e tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até a última quarta, às 10h, quando começou a comercialização para o público em geral. A venda para os sócios Avanti foi dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda física no Allianz Parque acontecerá nesta segunda-feira, data do jogo, e os palmeirenses poderão adquirir os seus ingressos nas bilheterias dos portões A (Rua Palestra Italia), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo da partida.

Associados e donos de cadeiras cativas terão à disposição o setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social, para adquirir as entradas. O atendimento também será das 12h até o intervalo do jogo.

Confira o preço dos ingressos para a partida:

Gol Norte – R$ 80

Superior Norte e Sul – R$ 90

Superior Leste e Oeste – R$ 100

Gol Sul – R$ 110

Central Leste – R$ 130

Central Oeste – R$ 150

