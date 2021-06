Palmeiras x CRB, Atlético-GO x Corinthians… saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão

A quarta-feira (9) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras recebe o CRB, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Na partida de ida, na semana passada, o Verdão venceu por 1 a 0, jogando fora de casa.

Ainda pela Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Atlético-GO, às 21h30 (horário de Brasília), no Castelo do Dragão, em Goiânia. Na primeira partida, o Timão foi derrotado por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

15h45 – Portugal x Israel

Amistoso Internacional

Onde assistir: TNT, TikTok e Estádio TNT Sports

16h30 – Vasco x Boavista

Copa do Brasil

Onde assistir: SporTV e Premiere

16h30 – ABC x Chapecoense

Copa do Brasil

Onde assistir: Premiere

19h – Palmeiras x CRB

Copa do Brasil

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Athletico-PR x Avaí

Copa do Brasil

Onde assistir: Premiere

19h – Juazeirense x Cruzeiro

Copa do Brasil

Onde assistir: SporTV 2 e Premiere

19h – Bahia x Vila Nova

Copa do Brasil

Onde assistir: SporTV 3 e Premiere

21h30 – Red Bull Bragantino x Fluminense

Copa do Brasil

Onde assistir: Globo (RJ, PI, CE, RN, PB, SE, ES e Juiz de Fora), SporTV 3 e Premiere

21h30 – Atlético-GO x Corinthians

Copa do Brasil

Onde assistir: Globo (SP, GO, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, AL, BA, MT, MS, TO, PR, RS e DF), SporTV e Premiere

21h30 – Criciúma x América-MG

Copa do Brasil

Onde assistir: Premiere

