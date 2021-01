Palmeiras x Corinthians, Premier League e mais; Saiba onde assistir aos jogos de segunda Derby paulista marca a segunda-feira em jogo com muita rivalidade e ambos os times em boa fase; A bola também rola na Europa para os ingleses e italianos

A segunda-feira de futebol promete muita rivalidade em campo no Allianz Parque com o confronto entre Palmeiras e Corinthians, às 19h, em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão e que promete pegar fogo, com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela e acima de tudo, vencer um rival direto.

No futebol europeu, às 16h45, o Milan visita o Cagliari para manter a liderança do Campeonato Italiano. Mais tarde, a bola rola às 17h para Arsenal x Newcastle, pela rodada da Premier League. Para encerrar o dia, o Flamengo busca recuperação no campeonato e enfrenta o Goiás, em jogo importante para as duas equipes subirem na tabela de classificação.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



2ª DIVISÃO ALEMÃ

Hamburgo x Osnarbrück – 16h30

Transmissão: One Football App

ITALIANO

Cagliari x Milan – 16h45

Transmissão: SporTV

INGLÊS

Arsenal x Newcastle – 17h

Transmissão: Fox Sports

BRASILEIRÃO

Palmeiras x Corinthians – 19h

Transmissão: Premiere

Goiás x Flamengo – 20h

Transmissão: SporTV e Premiere

