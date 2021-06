Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao clássico pelo Brasileirão, arbitragem e escalações Confira todas as informações sobre o Dérbi pela terceira rodada da competição nacional

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (12), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O clássico promete ter grandes emoções. As duas equipes foram eliminadas da Copa do Brasil no meio da semana e mudam a chave para o Brasileirão em busca de uma vitória sobre o rival para voltar a confiança na temporada.

O Verdão está na sétima colocação do torneio nacional com três pontos e vem de uma vitória em casa sobre a Chapecoense por 3 a 1. Já o rival, por sua vez, também venceu na última rodada. Fora de casa, derrotou o América-MG por 1 a 0 e conquistou os primeiros pontos na competição e, atualmente, ocupa a décima posição na tabela.

Em preparação para o clássico pelo Brasileirão, as novidades no Palmeiras foram as voltas de Gabriel Menino, que se reapresentou ao clube após retornar da Seleção Olímpica, e do zagueiro chileno Kuscevic, que participou de todo o trabalho na Academia de Futebol sem restrições. O atleta se recuperava de lesão na coxa direita sofrida em abril.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Corinthians



Data: 12 de Junho de 2021, sábado

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza – FIFA/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli – AB/SP e Daniel Luís Marques – AB/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral – AB/SP, Fabricio Porfírio de Moura – AB/SP e Alício Pena Júnior – CBF/MG

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Everaldo Marques, comentários de Casagrande (por vídeo) e Alexandre Lozetti, Central do Apito com Sálvio Spinola e Felipe Diniz e Alexandre Oliveira nas reportagens);

– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo Twitter e pelo site.

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira), Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia), Matías Viña (Seleção Uruguaia), Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda e Covid-19), Michel (Covid-19), Danilo (lesão na coxa esquerda) e Danilo Barbosa (lesão na coxa direita).

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Ninguém;

Voltam de suspensão: Ninguém;

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel, Roni e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos (Mateus Vital) e Luan. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Gabriel Pereira (lesão na coxa); Caíque França (cirurgia na hérnia inguinal); Otero (seleção da Venezuela); Jemerson e Ruan Oliveira (transição física); Danilo Avelar e Gustavo Mantuan (recuperação de lesão no joelho).

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Camacho e Araos

Voltam de suspensão: Ninguém

