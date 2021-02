Palmeiras x Botafogo, Inter de Milão x Juventus… saiba onde assistir aos jogos dessa terça-feira Após ser campeão da Libertadores, o Alviverde enfrenta o Fogão pelo Brasileiro. Na Copa da Itália, o duelo entre os gigantes Inter e Juventus agita o dia de futebol. Confira!

A terça-feira (2) de futebol será agitada por grandes partidas na Europa e pela volta do Palmeiras no Brasileirão, após se tornar bicampeão da Libertadores, no último sábado. O Alviverde enfrenta o Botafogo, às 16h, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Inter de Milão e Juventus disputam a semifinal da Copa da Itália, às 16h45, no San Siro. Partidas do Campeonato Holandês, Premier League, Copa do Rei e de outras competições também movimentam a bola nos gramados europeus.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

10h – Hatayspor x Fenerbahce

Campeonato Turco

Onde assistir: DAZN

14h30 – Rot-Weiss Essen x Bayer Leverkusen

Copa da Alemanha

Onde assistir: ESPN



15h – Wolverhampton x Arsenal

Premier League

Onde assistir: DAZN

16h – Palmeiras x Botafogo

Brasileirão

Onde assistir: Globo e Premiere

16h45 – Inter de MIlão x Juventus

Copa da Itália

Onde assistir: DAZN

16h45 – Borussia Dortmund x Paderborn

Copa da Alemanha

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Almería x Sevilla

Copa do Rei

Onde assistir: ESPN

17h15 – Newcastle x Crystal Palace

Premier League

Onde assistir: ESPN 2

