Palmeiras x Bahia: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e as prováveis escalações Confira todas as informações sobre a partida pela sétima rodada da competição nacional

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo (27), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão está na quarta colocação do torneio nacional com 10 pontos conquistados e vem de uma derrota para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Já o Tricolor de Aço, por sua vez, ocupa a nona posição da competição com 8 pontos e na última rodada venceu o Athletico-PR, em Salvador.

PATRICK DE PAULA E LUCAS LIMA REINTEGRADOS; GABRIEL VERON E LUAN PARTICIPAM DAS ATIVIDADES

Em preparação para a partida contra o Bahia neste domingo (27), as novidades foram Patrick de Paula e Lucas Lima, reintegrados ao elenco após testarem negativo para a Covid-19 . Gabriel Veron e Luan, que se recuperam de lesões, também realizaram algumas atividades pontuais na Academia de Futebol, mas seguem em transição física.



CONTI SENTE LESÃO E DEVE DESFALQUE DO BAHIA CONTRA O PALMEIRAS PELO BRASILEIRÃO; LIGGER É APRESENTADO E PODE ESTREAR

O Bahia terá uma baixa importante para a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O zagueiro Gérman Conti, que foi substituído no decorrer da vitória contra o Athletico-PR, sentiu um incômodo na parte posterior da coxa esquerda, vai passar por exames e deve ser desfalque.

Por outro lado, o zagueiro Ligger foi apresentado nesta sexta-feira (25) pelo Tricolor de Aço, já está treinando com o elenco, regularizado do BID da CBF e pode estrear pelo clube. O jogador estava no Red Bull Bragantino e assinou contrato até o fim de 2022 com o Esquadrão.

E MAIS:

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Bahia

Data: 27 de Junho de 2021, domingo

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim – AB/AL

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque – AB/AL e Brigida Cirilo Ferreira – AB/AL

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira – AB/MG, Marcus Vinicius Gomes – AB/MG e Emerson Luiz Sobral – CBF/PE

Transmissão:

– PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Natália Lara, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Petkovic, Central do Apito com Paulo César de Oliveira e Alexandre Oliveira nas reportagens;

– TNT Sports (TV por assinatura para todo o Brasil);

– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

PALMEIRAS: Jaílson, Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Victor Luís, Danilo, Danilo Barbora e Scarpa; Rony, Luiz Adriano e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Weverton (Seleção Brasileira), Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia), Matías Viña (Seleção Uruguaia), Gabriel Veron (lesão na coxa esquerda, em transição física), Luan (edema na panturrilha direita, em transição física).

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Marcos Rocha, Patrick de Paula e Renan

Voltam de suspensão: Ninguém

BAHIA: Matheus Teixeira; Nino Paraiba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Thaciano e Rodriguinho (Maycon Douglas); Rossi e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti

E MAIS:

Veja também