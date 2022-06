Palmeiras x Atlético-MG: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Verdão e Galo terão desfalques para o duelo pela liderança

Neste domingo, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no Allianz Parque (com mais de 40 mil torcedores), às 16h, pela nona rodada do Brasileirão-2022, valendo a liderança da competição. O Verdão terá muitos desfalques, principalmente por conta da Data Fifa, já o Galo terá um time mais inteiro, mas ainda assim com algumas baixas.





Líder do campeonato pela vantagem no saldo de gols, o Palmeiras sofre com esfacelamento de seu elenco para os amistosos das seleções. São cinco as baixas por conta das convocações: Weverton, Danilo, Gustavo Gómez, Kuscevic e Atuesta. Em contrapartida, Abel Ferreira poderá ter os retornos de Gabriel Veron, Piquerez e Luan.

Do outro lado, vice-líder do Brasileirão, o Atlético-MG também será afetado pela Data Fifa, mas em menor proporção, já que apenas Guilherme Arana e Diego Godín estão fora. Por lesão, porém, Turco Mohamed não poderá contar com a dupla Vargas e Zaracho. Ainda assim, recebeu a boa notícia da liberação de Keno, que pode jogar.

E MAIS:

Veja as informações sobre a partida:

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 5/6/2022, às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Bruno Boschilia (Fifa/PR)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Globo (estados de SP, RS, PR, GO, TO, PB e MG [exceto Juiz de Fora]), Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan (Naves), Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Jailson (lesão no joelho direito Mayke (lesão no tornozelo), Giovani (cirurgia no tornozelo), Weverton, Danilo, Gustavo Gómez, Kuscevic e Atuesta (convocados para suas seleções)

Pendurados: Marcos Rocha e Zé Rafael

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair e Nacho Fernández; Ademir, Eduardo Sasha (Keno) e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

Desfalques: Eduardo Vargas e Zaracho (lesionados), Guilherme Arana (Seleção Brasileira) e Diego Godín (seleção uruguaia)

Pendurados: Jair e Nathan Silva