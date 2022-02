Palmeiras x Água Santa: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Allianz Parque, pelo Paulistão. Verdão busca manter boa sequência antes do Mundial

O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira (1) para enfrentar o Água Santa, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Paulista que marca o último compromisso oficial do clube antes da disputa do Mundial de Clubes.

O time alviverde é o líder do Grupo C da primeira fase do Paulista, com sete pontos, seguido por Mirassol, Botafogo-SP e Ituano, todos com quatro pontos cada um. Classificam-se os dois melhores de cada grupo para as quartas de final após jogos em turno único contra os rivais das outras chaves.

Depois de empatar em 1 a 1 com o São Bernardo no último sábado (29), quando utilizou uma equipe mista, o técnico Abel Ferreira deve escalar a força máxima que tem à disposição para o duelo desta terça.

O goleiro Weverton e o zagueiro Kuscevic, servindo respectivamente as seleções brasileira e chilena nas Eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano, no Qatar, continuam de fora. O zagueiro Gustavo Gómez, que retornou ao clube por estar cumprindo suspensão no time do Paraguai, deve voltar à escalação titular.

Enquanto isso, o Água Santa ainda não pontuou na competição, tendo sido derrotado pelo São Bernardo e pela Ferroviária nas duas primeiras rodadas.

Veja as informações da partida:

PALMEIRAS x ÁGUA SANTA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 1/2/2022 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Neuza Inês Back (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Onde assistir: Paulistão Play, Youtube, Premiere

PALMEIRAS

​Marcelo Lomba; Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Weverton e Kuscevic (servindo suas seleções)

ÁGUA SANTA

Matheus Inácio; Leandro Silva, Helder Maciel, Marcondes e Rhuan; Rodrigo Sam, Cristiano e Matheus Oliveira; Lelê, Dadá Belmonte e Caio Dantas.

Técnico: Sérgio Guedes

TABELA

