Palmeiras volta a vencer Paulistão e Brasileirão na mesma temporada após 28 anos

Com o título do Brasileirão-2022 já em mãos, o Palmeiras repetiu pela quarta vez um feito que não acontecia há 28 anos. Trata-se da conquista do estadual (Paulistão) e do torneio nacional em uma mesma temporada, já que a última vez foi em 1994.

O Verdão fez a dobradinha estadual/nacional em outras três oportunidades: 1972, 1993 e 1994. Além do próprio Palmeiras, o Bahia, o Santos, o Cruzeiro, o Botafogo, o Internacional, o Fluminense, o São Paulo, o Grêmio, o Corinthians, o Flamengo e o Atlético-MG foram os únicos a conseguirem vencer as duas competições em uma mesma temporada.

Vale lembrar que, na era dos pontos corridos, que teve início no Brasileirão em 2003, foi a primeira vez que o clube alviverde conseguiu levantar as duas taças.

Além disso, tem a chance de desbancar o rival Santos na próxima temporada se voltar a comemorar as conquistas em questão e se isolar no quesito. O time alvinegro da Baixada Santista já repetiu o feito em cinco chances: em 1961, 1962, 1964, 1965 e 1968.

O Palmeiras só fica atrás do Peixe, já que superou Cruzeiro e Flamengo, ambos com três dobradinhas, além de Internacional, Fluminense e Corinthians, que levantaram as taças do estadual e do nacional duas vezes.

Confira as únicas dobradinhas de estadual/nacional:



Santos (1961, 1962, 1964, 1965 e 1968)

​Palmeiras (1972, 1993, 1994 e 2022)

Cruzeiro (1966, 2003 e 2014)

Flamengo (2009, 2019 e 2020)

Internacional (1975, 1976)

Fluminense (1984, 2012)

Corinthians (1999 e 2017)

Bahia (1959)

Botafogo (1968)

São Paulo (1991)

Grêmio (1996)​

Atlético-MG (2021)

