Palmeiras volta a jogar no Pacaembu pela Copa Libertadores depois de seis anos

O Pacaembu vai voltar a receber o Palmeiras para um compromisso pela Copa Libertadores depois de mais de seis anos. O compromisso diante do Grêmio, pelas quartas de final, nesta terça-feira, marca o reencontro entre o clube, o estádio em São Paulo e uma partida pela competição após a última ocasião ter sido em maio de 2013, em uma noite bem frustrante para o torcedor.

Naquele ano, o Palmeiras teve como rival nas oitavas de final do torneio o Tijuana, do México. O jogo de ida foi um empate sem gols que animou bastante a torcida e o elenco pela necessidade de uma vitória como mandante para se classificar. Porém, a partida no Pacaembu foi marcada principalmente por uma grande falha do goleiro Bruno. O palmeirense tentou encaixar um chute fraco do atacante Riascos, mas deixou a bola passar, ainda no primeiro tempo.

A desvantagem levou o Palmeiras a atacar bastante o Tijuana, mas sem sucesso. Tudo piorou porque no começo do segundo tempo os mexicanos ampliaram com Arce. A equipe da casa até diminuiu, em pênalti convertido pelo meia Souza, mas não evitou a queda dentro de casa pelas oitavas de final. Um ano e meio depois a equipe voltaria a jogar no próprio estádio, o Allianz Parque, e nunca mais atuou como mandante pela Libertadores em outra praça esportiva.

O retorno ao Pacaembu tem como motivo a utilização da arena para os shows da dupla Sandy e Junior. Em anos anteriores, porém, a equipe alviverde já mandou partidas da Libertadores no estádio municipal. A mais importante delas foi a final do ano de 1961, quando o empate por 1 a 1 contra o Peñarol, do Uruguai, decretou o vice-campeonato ao time alviverde.

Diante do Grêmio, o Palmeiras vai defender a vantagem de 1 a 0 construída com a vitória na partida de ida, em Porto Alegre. O gol foi marcado por Gustavo Scarpa. Quem passar do confronto vai enfrentar na semifinal o vencedor do encontro entre Flamengo e Internacional. Os dois times se enfrentaram na quarta-feira passada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com vitória rubro-negra por 2 a 0.