Palmeiras visita Red Bull Bragantino em jogo que vale a liderança e ‘baliza a zero’

Líder do Campeonato Brasileiro e melhor time da Libertadores, o Palmeiras vive momento de ascensão na temporada. A turbulência vivida após o fim do Paulistão ficou para trás, mas o técnico Abel Ferreira sabe que qualquer nova tropeço pode prejudicar a harmonia com a torcida. Por isso, o português vai levar a campo neste domingo, às 18h30, o que tem de melhor em visita ao Red Bull Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques pela nona rodada do torneio nacional.

“Não esqueço das críticas que me fizeram, o que disseram depois do jogo contra o Corinthians. Numa semana chamam de espetacular, na outra de ‘burro’ ou ‘pardal’. Chamam os jogadores de ‘bagre'”, disse Abel após a vitória sobre o Bolívar na última quinta. A comissão técnica portuguesa ganhou importantes reforços no começo do ano, vê o departamento médico esvaziado neste momento e tem rodado o elenco para manter o nível de energia dos atletas sem perder a qualidade dentro de campo.

Apesar disso, o Palmeiras vem de uma sequência de dois jogos toda semana, diferentemente do rival deste domingo. O Red Bull Bragantino teve sete dias para se preparar para o encontro com o time alviverde. “São detalhes que fazem toda a diferença”, destaca Abel, que prevê o time do interior “competitivo e motivado”.

A boa fase, porém, tem seus percalços. Abel não poderá usufruir da boa fase à beira de campo. Ele está fora deste e do jogo com o Flamengo pelo Brasileirão por ter acumulado três cartões amarelos e um vermelho.

Defesa que ninguém passa

O Palmeiras acumula cinco vitórias consecutivas sem sofrer gols. Um dos grandes méritos da equipe é que nestes jogos revezou seu conjunto defensivo, que deve sofrer novas alterações para o jogo deste domingo, com o provável retorno de Gustavo Gómez à titularidade.

O Bragantino estuda como fazer para superar a retaguarda palmeirense no jogo que pode valer a liderança do Brasileirão. “Acho que a movimentação, infiltração e tabelas podem ajudar a criar oportunidades de finalizar e fazer os gols. Nós estamos preparados e sabemos que talvez não teremos muitas oportunidades. Quando tivermos, temos de aproveitar”, afirmou o atacante Eduardo Sasha, em coletiva.

No ataque, que ainda peca na pontaria, Vitor Roque e Flaco López disputam um lugar entre os 11, e Estêvão deve voltar a ocupar posição no time. A tendência é que Facundo Torres, que marcou no meio de semana, componha o trio. Já no meio-campo, a comissão técnica tem muitas opções. O regente do time pode ser Felipe Anderson, Raphael Veiga, Mauricio ou Allan.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

PALMEIRAS – Weverton; Giay, Gómez, Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Mauricio (Raphael Veiga); Estêvão, Flaco López (Vitor Roque) e Facundo Torres. Técnico: João Martins (auxiliar).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.