Palmeiras visita o Red Bull Bragantino de olho em assumir liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 5:30 Para compartilhar:

A 29ª pode ser a rodada que marcará a ultrapassagem do Palmeiras ao Botafogo e a consequente troca de liderança do Brasileirão. É com esse pensamento que joga o time alviverde contra o Red Bull Bragantino. O vice-líder visita o rival no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, neste sábado, às 16h30.

Depois que foi eliminado das Copas, o Palmeiras se encontrou, engatou seis vitórias consecutivas e busca a sétima diante do Bragantino, 12º colocado, com 33 pontos. O time de Abel Ferreira tem 56 pontos, um a menos que o Botafogo, que joga também neste sábado, no mesmo horário, contra o Athletico-PR. Para tomar a ponta, a equipe paulista tem de vencer e torcer por um tropeço dos cariocas.

São seis vitórias consecutivas e oito jogos de invencibilidade na competição, além do melhor ataque (46 gols, ao lado do Botafogo) e da melhor defesa (20 gols sofridos) do campeonato.

“Estamos canalizando nossas forças para este jogo. O campeonato está na reta final e teremos só finais pela frente. O próximo jogo é sempre o mais importante para nós e temos que focar nossas energias nisso”, afirmou Felipe Anderson. Mais importante reforço da equipe neste ano, o meio-campista ainda não deslanchou, mas tem melhorado suas apresentações.

“Estou feliz com esse começo, com a minha adaptação, e por poder estar participando e entregando sempre um pouco a mais”, disse o camisa 9, que tem dois gols e uma assistência com a camisa palmeirense.

A novidade pode ser Estêvão. O jovem astro está recuperado de lesão muscular e treinou nesta semana. Não é certo, porém, que volte nesta rodada já a atuar. É mais provável que o atacante de 17 anos retorne contra o Juventude. Caso seja relacionado neste sábado, a tendência é de que comece entre os reservas. A mesma situação vivem os laterais Mayke e Marcos Rocha, que realizaram algumas atividades com o elenco. Sem os dois, o argentino Giay segue entre os titulares.

Certo é que tanto Richard Ríos como Zé Rafael retornam de suspensão e reforçam a equipe. O primeiro retoma sua vaga entre os titulares, o que faz Fabinho voltar para o banco. Zé será opção entre os suplentes.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Jadsom, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme Lopes; Matheus Fernandes; Vitinho, Lucas Evangelista, Raúl e Mosquera (Arthur Sousa); Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS – Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Maurício e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

HORÁRIO – 16h30.

LOCAL – Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).