Palmeiras visita o Flamengo no Maracanã para virar líder do Brasileirão

Rivais que monopolizaram nos últimos anos as disputas de títulos, Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Embora o time rubro-negro esteja mais distante do que o rival alviverde, o duelo reúne duas das equipes que lutam pelo título nacional.

O resultado da partida válida pela 33ª rodada no Maracanã pode embolar mais a disputa caso o Flamengo vença ou fortalecer ainda mais o vice-líder Palmeiras, que igualou a pontuação do líder Botafogo (59) e vem de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão. Com um jogo a menos, o time treinado por Tite tem 53 pontos e aparece no sexto lugar. Ainda sonha, portanto, com a conquista nacional.

Sem os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras pareciam que jogariam a reta final do Brasileirão apenas com o pensamento de garantir a vaga na Libertadores. Os muitos tropeços do – ainda – líder Botafogo e as vitórias em sequência, sobretudo do time alviverde, mudaram esse cenário e fizeram com que se recolocassem na disputa pela taça nacional.

Hendecacampeão brasileiro na temporada passada, o Palmeiras se recolocou na luta pelo troféu com a histórica virada por 4 a 3 sobre o Botafogo na semana passada. O jovem fenômeno Endrick e a mudança de esquema tático promovida por Abel Ferreira foram determinantes para o “renascimento da equipe, antes apática devido à eliminação da Libertadores.

“É mais um jogo que encaramos como uma final”, definiu o zagueiro Murilo, que volta à equipe depois de cumprir suspensão, assim como Gustavo Gómez. Os dois foram com o Luan o trio de zaga. “Gostamos desse tipo de partida. Que possamos fazer um grande jogo contra o Flamengo”, disse.

O Palmeiras está invicto há cinco jogos contra o Flamengo. Desde a vitória na final da Libertadores de 2021, em Montevidéu, foram três empates pelo Campeonato Brasileiro (um no Maracanã e dois no Allianz Parque) e mais uma vitória que valeu título, o da Supercopa do Brasil, em Brasília.

