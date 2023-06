Palmeiras visita o Bahia antes de duelo pela liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 6:30 Compartilhe

O Palmeiras visita o Bahia nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Brasileirão. Após uma pausa por conta da data Fifa, o time paulista entra em campo tendo que lidar com desfalques e visando o duelo de líderes no fim de semana.

O Palmeiras vai para a partida com ausências. Weverton, Raphael Veiga, Rony e Piquerez são desfalques praticamente confirmados por conta dos jogos da seleção brasileira e uruguaia na data Fifa. Além do quarteto, Gustavo Gómez pode desfalcar a equipe paulista, por ter atuado pela equipe nacional do Paraguai.

Outro fator que pode influenciar na escalação do Palmeiras nesta quarta-feira é o jogo do próximo fim de semana. No domingo, os comandados de Abel Ferreira terão o Botafogo como adversário no Allianz Parque, em partida que vai envolver os dois primeiros colocados do Brasileirão.

O Palmeiras precisa vencer as duas partidas que tem para fazer, contra Bahia e Botafogo, para assumir a primeira posição do Brasileirão no domingo. Já o clube carioca não pode ser derrotado nas duas partidas que faz nesta semana, contra Cuiabá e a equipe de Abel Ferreira, para seguir como líder.

TABU

São 35 anos sem vencer como mandante. Esse é o período que o Bahia não sabe o que é vencer o Palmeiras em casa. No período, o time baiano jogou 16 vezes contra a equipe paulista e conseguiu seis empates e dez derrotas.

Para mudar este cenário, a equipe de Renato Paiva vem para a partida após a pausa para a data Fifa contando com Cauly, Everaldo e Kayky para furar a defesa do Palmeiras, a segunda melhor do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X PALMEIRAS

BAHIA – Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Thaciano, Rezende e Chávez; Cauly, Everaldo e Kayky. Técnico: Renato Paiva.

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Gómez e Vanderlan; Zé Rafael e Gabriel Menino; Artur, Bruno Tabata (Luis Guilherme) e Dudu; Endrick (José Manuel López). Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Fonte Nova, em Salvador (BA).

