Palmeiras visita o Athletico-PR a fim de pegar embalo no Brasileirão, a sua Copa do Mundo

Sem nenhuma outra competição para disputar após as quedas na Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras segue sua jornada no Brasileirão. Concentra todos os seus esforços para a reta final do campeonato que virou a sua Copa do Mundo. Neste sábado, tem mais uma do que tem chamado de ‘finais’. O adversário é o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba. A bola rola às 18h30 para o duelo válido pela 25ª rodada.

Eliminado das copas, o Palmeiras tem todas as semanas livres de preparação. A expectativa é por boa apresentação para a busca de três importantes pontos na caça ao líder Fortaleza. São 44 pontos para o time de Abel Ferreira, que briga, no momento, com Fortaleza, Botafogo e Flamengo pela taça, e tenta pegar embalo após golear o Cuiabá por 5 a 0 no último sábado.

“Sem dúvida nenhuma, a gente tem 14 finais aí para poder jogar e ganhar. Está no nosso controle dar o nosso melhor, se dedicar em cada partida. O que a gente pode fazer é isso, e o resultado, consequentemente, vai vir”, aposta o zagueiro Murilo.

O Athletico-PR tem sido algoz do Palmeiras em um período recente. Eliminou o clube paulista das semifinais da Libertadores de 2022 e, no primeiro turno do Brasileirão deste ano, ganhou com certa facilidade em Barueri por 2 a 0.

A seu favor, o Palmeiras tem o calendário e o tempo maior de descanso em relação a seus principais oponentes na corrida pela liderança. É o único time entre os 10 primeiros colocados que está apenas um torneio a disputar nesta reta final de temporada.

“Para mim, essa semana tem sido importante, até por ter mais tempo de treinar, pois meu corpo ainda estava no modo começo de temporada”, afirmou o meio-campista Felipe Anderson, o mais importante dos reforços que o clube contratou no meio do ano. “Mas graças a Deus fizemos um trabalho incrível aqui, agora estou me sentindo 100% e é só dar sequência, dar continuidade a esse trabalho para poder até o final estar jogando ao 100%. Ter essa semana é muito importante também para poder entender todas as áreas, táticas, técnicas, área mental e poder conversar bastante, ter tempo”.

Convocado nesta sexta-feira para defender a seleção brasileira, Estêvão é a grande esperança do Palmeiras para buscar o tricampeonato brasileiro. Decisivo há uma semana em Campinas, o garoto teve jornada de gênio e participou de quatro dos cinco gols da goleada sobre o Cuiabá ao marcar dois e dar a assistência para outros dois.

Ele faz sua última partida neste domingo antes de se apresentar à seleção brasileira. A boa notícia para o Palmeiras é que o garoto de 17 anos não perderá nenhuma partida, já que o Brasileirão será paralisado contra Equador, dia 6, e Paraguai, dia 10. A meta do atacante é igualar ou superar Neymar.

Com sete gols e sete assistências no Brasileirão, Estêvão tem 14 participações em gols no torneio e está a duas participações de igualar Neymar e virar o atleta com 17 anos mais decisivo na competição.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X PALMEIRAS

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Estêvão, López e Felipe Anderson. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).