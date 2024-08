Palmeiras visita Internacional para tentar evitar pior sequência de Abel no comando do time

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2024 - 4:30 Para compartilhar:

A derrota para o Flamengo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi a terceira consecutiva do Palmeiras – as outras duas foram no Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira nunca perdeu quatro partidas seguidas à frente do clube. Para evitar essa inédita marca negativa, a equipe viaja sob tensão para enfrentar o Internacional neste domingo, às 17 horas. A partida marca o início do segundo turno da competição nacional.

As derrotas acontecem num momento crucial da temporada. Além dos confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o time terá pela frente os confrontos eliminatórios da Libertadores diante do Botafogo e ainda um clássico com o São Paulo.

O treinador reconhece a má fase do time. Diante do Flamengo, a escalação com três volantes e aposta nos contra-ataques não funcionou. Peças-chave como Felipe Anderson e Rony tiveram atuações ruins.

A grande novidade para a partida é Murilo, que se recuperou de entorse no tornozelo direito. Uma ausência marcante é o atacante Flaco López, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vitória. Estêvão, Bruno Rodrigues e Piquerez continuam se recuperando de lesões.

Com isso, a escalação deve ter novidades, pois alguns jogadores devem ser preservados para enfrentar o Flamengo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, às 20h, no Allianz Parque. A equipe precisa descontar um placar de 2 a 0.

O Inter não ganha há 10 jogos e busca se recuperar para diminuir a distância para o G-6. O zagueiro Vitão está de volta após lesão muscular na coxa direita e deve ser a novidade entre os titulares. Gabriel Mercado e Robert Renan brigam por posição ao lado do defensor. O meia Gabriel Carvalho, 16 anos, continua como substituto de Alan Patrick.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan) e Bernabei; Bruno Gomes (Thiago Maia), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Maurício; Lázaro, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

HORÁRIO – 17h.

ÁRBITRO – Wagner Magalhães (RJ).

ESTÁDIO – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).