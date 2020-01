Palmeiras viaja para a Florida Cup sem Deyverson, Jean e Vitor Hugo

O Palmeiras definiu nesta sexta-feira a lista de jogadores que vão viajar para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos. O elenco do técnico Vanderlei Luxemburgo viaja neste sábado para Orlando com 28 atletas. Dos atuais integrantes da equipe, as principais ausências no torneio serão o atacante Deyverson, o volante Jean e o zagueiro Vitor Hugo.

Deyverson ficou fora da lista pois negocia a saída do Palmeiras. O clube recebeu propostas do futebol chinês pelo jogador e pretende negociá-lo em breve. Vitor Hugo não foi incluído na lista por se recupera de uma cirurgia na região inguinal e até mesmo retornou de férias antes do restante do elenco, para acelerar o retorno ao time a tempo da estreia no Campeonato Paulista.

Do elenco palmeirense, também ficam fora da viagem aos Estados Unidos o atacante Angulo, que está na Colômbia para disputar o Pré-Olímpico pela seleção sub-23 do seu país. As outras ausências são o volante Jean e o meia Guerra. O clube, junto com os empresários dos atletas, discute possíveis transferências deles para outras equipes. No entanto, não está descartado que os dois sejam utilizados futuramente.

A novidade na lista dos relacionados para a viagem é o zagueiro Emerson Santos. Contratado no início de 2018 por R$ 5,5 milhões após deixar o Botafogo, o defensor passou duas temporadas emprestado ao Internacional. O jogador se reapresentou ao Palmeiras e Luxemburgo pediu para que ele não fosse negociado novamente. Por isso, o zagueiro será observado.

Confira os relacionados do Palmeiras para a Florida Cup:

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius.

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Diogo Barbosa, Victor Luís e Lucas Esteves.

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Pedrão e Emerson Santos.

Meio-campistas: Felipe Melo, Bruno Henrique, Ramires, Matheus Fernandes, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Raphael Veiga, Zé Rafael e Alan.

Atacantes: Dudu, Luiz Adriano, Willian, Gabriel Veron e Wesley.