Palmeiras vende Zé Rafael ao Santos por R$ 15,5 milhões e corre para se reforçar

Sonho antigo do Santos, Zé Rafael foi convencido e aceitou, depois de quatro tentativas, a proposta do clube alvinegro. A venda foi acertada nesta segunda-feira. O Palmeiras vendeu o meio-campista de 31 anos por 2,5 milhões de euros – cerca de R$ 15,5 milhões. O jogador assinará contrato de três temporadas, até o fim de 2027.

Zé Rafael considerou que não teria mais espaço no Palmeiras como antes. O clube entendia que, se quisesse, o atleta poderia continuar e brigar para reaver sua titulares, mas não dificultou a saída do meio-campista, uma dos personagens mais importantes do time nos últimos anos.

O atleta não manteve no ano passado o mesmo desempenho mostrado anterior principalmente por questões físicas. Um problema crônico na coluna lhe atrapalhou muito em 2024 e lhe deixou de fora de jogos importantes. Ele perdeu a titulares para Aníbal Moreno, que hoje forma a dupla de volantes ao lado de Richard Ríos.

E na atual temporada, nem estreou por estar seguindo um cronograma para sarar das dores na coluna. Ele terá tempo para se tratar pois foi inscrito no Paulistão pelo Palmeiras e não poderá disputar a competição com a camisa do Santos.

O Palmeiras considera estar bem servido de volantes depois de ter contratado o uruguaio Emiliano Martínez, vindo do Midtjylland, da Dinamarca. Pressionada, a diretoria busca ao menos mais um meio-campista, um zagueiro e um atacante para atender aos pedidos de Abel Ferreira.

Não é somente a perda de espaço no elenco alviverde que pesou para Zé Rafael. A iminente volta de Neymar ao Santos foi importante para entusiasmar e convencer o jogador. Em suma, ele chega para ser um nome importante de uma equipe em reconstrução liderada pelo astro.

Zé Rafael fez somente 37 jogos pelo Palmeiras em 2024, marca bem menor do que, por exemplo, 2023 e 2022, quando jogou 60 e 63 partidas, respectivamente. Além disso, começou como titular em só 29 dos compromissos da temporada passada, a maioria na primeira metade do ano. Neste ano, sequer estreou porque seguia cronograma individualizado para se livrar das dores na coluna, ou ao menos amenizá-las.

Filho de palmeirenses e torcedor do Palmeiras desde a infância, o paranaense de Ponta Grossa chegou à Academia de Futebol em 2019 e teve papel de destaque nas temporadas mais vitoriosas do clube.

Apelidado de “trem” pelos companheiros, Zé Rafael se destacou com sua força física e qualidade técnica, tanto que foi o líder da equipe em desarmes na temporada 2021 e o terceiro em dribles. Também foi importante graças à sua versatilidade, atributo que o permitiu jogar em todas as posições do meio de campo. Foi primeiro volante, segundo, meia armador e até ponta sob a gestão de diferentes técnicos.

Ele se despede do Palmeiras com 311 jogos, 25 gols e 11 títulos após seis temporadas – é oitavo jogador com mais taças pelo clube, ao lado de Luan, Raphael Veiga, Rony, Lima e Waldemar Fiúme.