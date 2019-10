Palmeiras vende 23 mil ingressos para jogo contra o Atlético-MG

O Palmeiras vendeu 23 mil ingressos para o jogo contra o Atlético-MG, domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de público superior a 30 mil torcedores.

O Palmeiras tem média de 31 mil torcedores por jogo no Brasileiro. O clube está atrás de Corinthians (36 mil), São Paulo (34 mil) e Flamengo (52 mil).

A partida contra o Atlético-MG marca a volta da equipe ao seu estádio depois de ter de atuar contra o CSA no Pacaembu. Na semana passada, a arena alviverde recebeu show da banda Bon Jovi e, por isso, o Palmeiras teve de jogar no estádio municipal.

O jogo seguinte do Palmeiras como mandante no Brasileiro será novamente no Pacaembu, contra o Botafogo, no dia 12, às 21h. A venda de ingressos para sócios-torcedores começou na segunda-feira. Para o público em geral a comercialização terá início na sexta-feira.

O Palmeiras terá de jogar no Pacaembu diante do Botafogo porque no mesmo dia o Allianz Parque será palco de show de Sandy e Junior. Será a segunda vez no ano que a arena receberá apresentações da dupla. Em agosto, o time foi eliminado da Copa Libertadores pelo Grêmio no Pacaembu devido a shows de Sandy e Junior no Allianz Parque.