Palmeiras vence uruguaio Liverpool (3-1) de virada e lidera Grupo F da ‘Liberta’

O Palmeiras, um dos grandes favoritos ao título, conquistou nesta quinta-feira (11) seu primeiro triunfo na Copa Libertadores-2024 ao vencer de virada o uruguaio Liverpool por 3 a 1, em partida da segunda rodada do Grupo F do torneio, disputada em São Paulo.

Os uruguaios saíram na frente no Allianz Parque com um gol de Jean Pierre Rosso logo aos 3 minutos, mas com a ajuda de Raphael Veiga, que teve grande atuação dando três assistências, o Verdão conseguiu virar o placar.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o argentino Aníbal Moreno, após um escanteio cobrado por Veiga, empatou o jogo, e na segunda etapa, o também argentino Flaco López e o jovem Estevão, de apenas 16 anos e que fazia sua estreia como titular, garantiram a vitória do time paulista.

Com esta vitória, o Palmeiras passa a liderar o Grupo F com 4 pontos, os mesmos do equatoriano Independiente del Valle, enquanto o Liverpool permanece em terceiro com 1 ponto, e o argentino San Lorenzo de Almagro é o lanterna, também com um ponto.

— Ficha técnica

Copa Libertadores 2024 – Grupo F – Segunda rodada

Palmeiras – Liverpool 3 – 1

Estádio: Allianz Parque (São Paulo)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Gols:

Palmeiras: Aníbal Moreno (45’+5), Lopez (58′), Estêvão (66′)

Liverpool: Rosso (3′)

Cartões amarelos:

Palmeiras: Lopez (21′), Aníbal Moreno (31′)

Liverpool: Samudio (14′), Diego García (45′), Matías Ocampo (45’+6), Luciano Rodríguez (72′)

Escalações:

Palmeiras: Weverton – Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez (cap.), Piquerez (Vanderlan 86′) – Richard Ríos, Raphael Veiga, Aníbal Moreno (Gabriel Menino 68′) – Estêvão (Mayke 68′), López (Endrick 87′), Luis Guilherme (Roni 46′). Técnico: Abel.

Liverpool: Lentinelly (cap.) – Amaro, Rosso, Matías De los Santos, Cayetano (Bregante 69′), Samudio (Ignacio Rodríguez 18′) – Martín Barrios (Diego Rodríguez 79′), Lucas Lemos, Diego García (Agustín González 69′) – Luciano Rodríguez, Matías Ocampo (Franco Nicola 46′). Técnico: Emiliano Alfaro.

