Palmeiras vence Independiente del Valle (3-2) de virada em Quito na Libertadores

O Palmeiras venceu o equatoriano Independiente del Valle, em Quito, por 3 a 2 de virada nos últimos instantes nesta quarta-feira (24) e assumiu a liderança isolada do Grupo F da Copa Libertadores-2024.

O time do técnico Abel Ferreira foi melhorando ao longo da partida disputada no estádio Banco de Guayaquil, fortaleza dos alvinegros. O ‘Verdão’ conquistou um triunfo memorável nos 2.850 m de altitude de Quito com um gol no último minuto, que surpreendeu e silenciou a equipe adversária e sua torcida.

Kendry Páez, que impressiona com apenas 16 anos, abriu o placar no estádio Banco de Guayaquil. Aos 12 minutos, após uma jogada coletiva, o menino prodígio fez 1 a 0 para os ‘negriazules’.

Páez voltou a aparecer aos 38 minutos ao fazer a ligação para o argentino Michael Hoyos, que de cabeça aumentou a vantagem para o clube equatoriano.

Nos acréscimos do primeiro tempo (45’+2) foi a vez de outra joia aparecer, mas do lado alviverde: Endrick diminuiu de cabeça para o Palmeiras, que teve um primeiro tempo difícil.

Os alviverdes eram apenas um fantasma de si mesmos: lentos e incapazes de reter a bola, ficaram em apuros quando o Del Valle marcou dois gols nos primeiros 45 minutos.

Com o placar em 2 a 1 as equipes foram para os vestiários. Os equatorianos, muito mais organizados e pressionando a equipe brasileira, pareciam ter confiança total na vitória.

– Mudanças efetivas –

Mas o empate veio aos 81 minutos com um gol de Lázaro, que conseguiu se infiltrar em uma brecha da defesa dos “rayados del valle” com um passe de José Manuel López, que havia entrado aos 78 minutos juntamente com o autor do gol.

O Independiente del Valle, cujo objetivo é se sagrar campeão da Libertadores após terminar em segundo em 2016, partiu para o ataque, mas suas chegadas foram menos precisas. Os donos da casa cederam espaços diante da pressão dos visitantes e acabaram perdendo em casa.

Faltando segundos para o fim, Luis Guilherme, que havia substituído Mayke aos 65 minutos marcou o golaço que garantiu a vitória: 3 a 2 Palmeiras.

Uma bomba de longa distância silenciou o estádio e fez a equipe brasileira três vezes campeã da Libertadores explodir de alegria.

Com este triunfo, o Palmeiras chegou aos sete pontos e abriu uma vantagem valiosa. Independiente del Valle e o uruguaio Liverpool estão atrás com quatro pontos. O argentino San Lorenzo é o lanterna com apenas um ponto.

No dia 9 de maio, o San Lorenzo recebe o Independiente del Valle, em Buenos Aires, enquanto o Palmeiras visita o Liverpool, em Montevidéu.

