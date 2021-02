Palmeiras vence fácil com bela atuação de Scarpa e mantém Fortaleza com risco de queda Alviverdes não tomaram conhecimento do adversário e garantiram o placar no primeiro tempo; Segundo tempo foi mera formalidade no Allianz Parque após ótima primeira etapa

Em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão 2020, o Palmeiras venceu com facilidade o Fortaleza pelo placar de 3 a 0 no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão chegou aos 56 pontos e está em 6º lugar. Já o Leão permanece na 15ª colocação, com 41 pontos.

Começo de jogo morno e com leve predomínio Alviverde



A partida começou com o Palmeiras ficando mais com a bola e trocando passes no campo de defesa, enquanto que o Fortaleza esperava mais recuado e buscava surpreender com um contra-ataque rápido, tentando pegar a defesa paulista desorganizada. Porém, o Palmeiras dominou boa parte do começo do jogo e colocou o goleiro Felipe Alves para trabalhar em algumas oportunidades.

Scarpa era o principal jogador palmeirense na partida, se movimentando para receber a bola e achando os seus companheiros de ataque perto da área adversária, também levando perigo em alguns chutes de longe, já mostrando o rumo que a partida tomaria.

Show de Scarpa e Fortaleza perdido em campo

Aos 20 minutos da primeira etapa, Gustavo Scarpa cobrou bela falta no canto esquerdo de Felipe Alves e abriu o placar no Allianz Parque. O meia estava inspirado no primeiro tempo e deu ótimo passe para a assistência de Marcos Rocha que resultou no gol de Lucas Lima, que apareceu livre na entrada da área para ampliar o marcador.

O Palmeiras tocava muito bem a bola no campo de ataque, com passes rápidos e objetivos, abrindo espaços na defesa do Leão e amassando o Fortaleza contra o seu próprio gol, não dando chances para a bola chegar em Wellington Paulista no ataque. Após mais uma jogada bem trabalhada, a bola foi rolada para Breno Lopes, que acertou um chute forte de fora da área e que parou só na rede, colocando um placar largo antes do intervalo e encaminhando a vitória para a segunda etapa.

E MAIS:

Segundo tempo mais frio e com o Palmeiras administrando o jogo

Os times voltaram do intervalo com o jogo praticamente decidido e com o Fortaleza precisando mostrar um futebol que não teve no primeiro tempo, deixando Enderson Moreira muito irritado com a equipe na ida para os vestiários. O Palmeiras seguiu no mesmo ritmo e soube tocar a bola com inteligência não precisando mais se desgastar tanto para chegar ao ataque. A marcação também não permaneceu mais tão alta como estava e o fortaleza teve mais tranquilidade para ficar com a bola, entretanto quando chegava perto do gol de Weverton.

As mudanças feitas por Abel Ferreira foram mais por precaução por conta do alto desgaste que o elenco sofreu na última semana e não deixaram que o Fortaleza sequer oferecesse perigo ao gol mandante.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Coritiba, em jogo atrasado por conta da disputa da final da Libertadores, no Couto Pereira, no dia 17 de fevereiro. Já o Fortaleza enfrenta o Bahia, no Castelão, no dia 20 de fevereiro.

Ficha técnica

PALMEIRAS 3 x 0 FORTALEZA

Local: Allianz Parque

Data-Hora: 14/02/2021 – 18h15

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-MG e Celso Luiz da Silva-MG

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG, Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG e Ciro Chaban Junqueira-DF

Público/renda: SEM PÚBLICO

Cartões amarelos: Derley e Felipe (FOR)

Cartões vermelhos: –

Gols: (PAL) Gustavo Scarpa (20/1ºT), Lucas Lima (26’/1ºT) e Breno Lopes (38’/1ºT)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, 36’/2ºT), Kuscevic, Gustavo Gómez e Renan; Danilo (Felipe Melo, 36’/2ºT) e Gabriel Menino; Lucas Esteves (Raphael Veiga, 27’/2ºT), Lucas Lima (Patrick de Paula, 27’/2ºT) e Gustavo Scarpa; Breno Lopes (Willian, 14’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias (Tinga, 27’/2ºT), Quintero, Paulão e Bruno Melo (Carlinhos, 00’/2ºT); Felipe e Ronald (João Paulo, 23’/2ºT); David (Derley, 00’/2ºT), Romarinho e Igor Torres (Osvaldo, 00’/2ºT); Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.

E MAIS:

Veja também