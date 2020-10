Palmeiras vence Ceará e mantém invencibilidade no Brasileiro

Único invicto da atual edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1 neste sábado (3) no Allianz Parque. Com o retrospecto de cinco vitórias e sete empates, a equipe alviverde sobe da quarta para a terceira posição, tendo somado 22 pontos. Enquanto isso, o Vozão, que possuiu 14, está com apenas três pontos de vantagem do primeiro time na zona de rebaixamento, o Coritiba.

O que esperar de um sábado à noite? #VitóriaEmCasa! Com gols de Raphael Veiga e Willian, vencemos o Ceará no Allianz Parque e chegamos aos 22 pontos no Brasileirão!#AvantiPalestra #PALxCEA#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/zJlBWbSb6G — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) October 3, 2020

O primeiro tempo começou movimentado. Logo aos 9 minutos, após a bola bater na trave no chute cruzado de Wesley, Raphael Veiga, sozinho, empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar para os donos da casa. Na sequência, aos 16, os visitantes responderam empatando o jogo graças a cabeçada de Eduardo Brock. Depois disso, os palmeirenses abusaram no chute de fora da área, sem sucesso. Por outro lado, os cearenses sempre chegavam com perigo nos contra-ataques.

Após o intervalo, os lances agudos do Vozão foram controlados pelo Palmeiras, que permaneceu arriscando de longa distância. O gol da vitória do time alviverde veio aos 36 minutos. O atacante Willian bigode aproveitou rebote de chute de Gustavo Scarpa para bater colocado no canto direito do goleiro Fernando Pass. Dois minutos depois Wesley acerta a trave e quase amplia para os paulistas. No finalzinho do jogo, a equipe comandada por Guto Ferreira pressionou, mas não foi o suficiente para alcançar o empate. Palmeiras 2 Ceará 1, resultado final.

Com este triunfo, os palmeirenses permanecem invictos no Allianz Parque em 2020. Em 14 jogos disputados como mandante, conquistaram 8 vitórias e seis empates. Além disso, o time treinado por Vanderlei Luxemburgo quebrou uma sequência de três empates no Brasileirão (Sport, Grêmio e Flamengo).

Na próxima rodada, as duas equipes serão visitantes. O Palmeiras vai ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo no Estádio Nilton Santos, às 21h30 da próxima quarta-feira (7), já o Ceará viaja para Curitiba para enfrentar o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 19h de quinta-feira (8).

Ficaram no 0 a 0

No último jogo da 13ª rodada do Brasileiro disputado neste sábado, Bragantino e Corinthians empataram sem gols no estádio Nabi Abi Chedid.

Fim de jogo no Nabizão. Tentamos até o fim, mas ficamos no empate em 0x0 com o Corinthians. Voltamos a campo quinta-feira para enfrentar o Internacional, novamente em casa. pic.twitter.com/bWOXebTJia — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 4, 2020

Com isso, as duas equipes permanecem na parte da baixo da classificação, com o time do Parque São Jorge em 13º com 14 pontos, e o Massa Bruta em 17º com 12.

Na próxima rodada o Corinthians recebe o Santos, na quarta a partir das 19h, e o Bragantino recebe o Internacional na quinta, a partir das 21h.

