O Palmeiras derrotou o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 no Equador nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores.

Com a vitória, que veio com gols de Raphael Veiga (45’+3) e Gustavo Gómez (47′), o ‘Verdão’ fica na segunda colocação da chave com os mesmos seis pontos do Bolívar, que leva a melhor no saldo de gols (+5 contra +1).

