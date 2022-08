Palmeiras vence Atlético-MG nos pênaltis e avança às semifinais da Libertadores

admin3 10/08/2022 - 23:54 Compartilhe

O Palmeiras se classificou para as semifinais da Copa Libertadores ao protagonizar uma noite heroica nesta quarta-feira em São Paulo, onde venceu o Atlético-MG por 6 a 5 nos pênaltis após empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar, no qual terminou com nove jogadores em campo.

O empate em 2 a 2 no jogo de ida, em Belo Horizonte, levou o acirrado duelo a ser definido nas penalidades, onde Weverton brilhou ao defender o chute de Rubens na sexta cobrança do Galo.

O Verdão conseguiu resistir à pressão do time mineiro apesar de ter jogado com um a menos desde os 29 minutos, quando o meia Danilo foi expulso por dar uma entrada muito dura no argentino Matías Zaracho. E com nove jogadores a partir do minuto 82, depois que Gustavo Scarpa recebeu o cartão vermelho por um pisão em Allan.

O atual campeão brasileiro, por sua vez, perdeu o chileno Eduardo Vargas nos acréscimos (90+6) quando recebeu o segundo cartão amarelo.

O Palmeiras vai enfrentar nas semifinais o vencedor do duelo entre o Athletico-PR e o Estudiantes, que se enfrentam nesta quinta-feira na Argentina. O jogo de ida, em Curitiba, terminou empatado em 0 a 0.

